Vuelle, bisogna sempre crederci. La lezione di Napoli insegna

La Coppa Italia del basket stupisce ancora e riporta sul trono Napoli dopo 18 lunghi anni. La lezione della società partenopea a tutto il basket italiano è importante: significa che quando si ha il coraggio di credere in un progetto importante, le soddisfazioni possono ripagare dei sacrifici sostenuti. "Abbiamo fatto qualcosa che la città di Napoli si ricorderà" ha detto coach Igor Milicic a fine gara, mentre il presidente Grassi piangeva sugli spalti abbracciato alla figlia: "Pensavo che dopo la semifinale saremmo stati l’agnello sacrificale - ha detto il patròn della Gevi - invece siamo nella storia. Abbiamo subìto per 10 anni fallimenti e umiliazioni, so solo io quanto ho faticato per mettere insieme questa squadra".

Una vittoria che, dopo quella di Brescia un anno fa, dice una cosa: il duopolio Milano-Bologna, termine coniato proprio da Ario Costa, esiste, ma si può spezzare. E quest’anno che la finale scudetto torna al meglio delle cinque anzichè delle sette partite, non è detta che non possano succedere altre sorprese. I tifosi della Vuelle avranno guardato con un pizzico di sana invidia l’esultanza del popolo napoletano sugli spalti di Torino. Tre anni fa, nel 2021, la Vuelle di Repesa arrivò sino alla finale ma dopo le imprese contro Sassari ai quarti e contro Brindisi in semifinale, non aveva più energie per controbattere a Milano e, alla terza gara in tre giorni, finì stritolata. L’anno scorso invece Repesa-2 condusse la squadra sino alla semifinale, poi persa con Brescia. Ora sembrano così lontane quelle giornate esaltanti di Milano e poi di Torino, la Vuelle si dibatte al penultimo posto per non retrocedere, sotto il peso di 8 sconfitte consecutive, con una tifoseria che per la gran parte non sembra più credere in questo gruppo, dopo così tanti tagli e innesti che finora non hanno fatto rifiorire la pianta.

Domani, dopo tre giorni di riposo concessi da Sacchetti, comincia la seconda settimana di lavoro: la Vuelle si allenerà fra il PalaCampanara e la Vitrifrigo Arena, dove si alternerà con la Nazionale italiana che arriva oggi in città per prepararsi alla sfida con la Turchia del 22 febbraio. Una presenza, quella degli azzurri di Pozzecco, che si spera riesca a trasmettere un po’ di verve a un ambiente che ha bisogno di ritrovare le motivazioni e la speranza per conservare il bene più prezioso: la serie A. Elisabetta Ferri