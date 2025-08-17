Vuelle Bucarelli, il pensiero positivo del leader

E’ stato il vero trascinatore della scorsa annata. Anche se non è stata certo esaltante come stagione, Bucarelli ci ha provato sino in fondo, sacrificandosi nel fare tutto quello che era nelle sue possibilità, in primis il playmaker di cui la squadra aveva bisogno dopo che Parrillo è uscito di scena ed era chiaro che Imbrò non riusciva a sopportare da solo tutto il peso della regia. Lorenzo è tornato in città con ancor più carica, nonostante le soddisfazioni non siano state pari alle attese e racconta le motivazioni che lo hanno spinto a rimanere, al di là del biennale firmato nell’estate del 2024.

"Sono rimasto perché credo fortemente in questa società e in questa squadra - dice Bucarelli - e credo che quest’anno abbiamo tutto per fare una grande stagione. A parte che non siamo ancora al completo, ma non sono mica tante le avversarie a poter vantare un pacchetto italiano come il nostro. Secondo me, inserendo i tasselli giusti che ancora mancano, penso che potremo essere competitivi. Poi starà a noi tirar fuori la voglia, che magari sembra un aspetto astratto, invece le partite si vincono con la voglia. Quello che dovrà cambiare sarà la difesa, dobbiamo difendere meglio dell’anno scorso, non possiamo andare avanti a subìre 85 punti di media".

La squadra è cambiata tantissimo ed è stata notevolmente ringiovanita, questo lo carica ancor più di responsabilità: "Giocare con ragazzi così giovani, con tutto l’entusiasmo che hanno dimostrato in questi giorni, credo che finirà per ringiovanire anche noi più vecchietti - sorride ’Buca’ -, ma comunque essere responsabilizzato a me piace molto. Questo è un mestiere dove le responsabilità bisogna prendersele e in una piazza come questa è ancora più bello. E comunque avere una squadra giovane, con 38 partite di regular-season, credo che alla fine sarà un vantaggio per noi".

La stagione scorsa calarsi nei panni del playmaker è stato faticoso ma anche stimolante per Lorenzo, che ora potrà riprendersi appieno le sue capacità realizzative: "Per me non è un problema il ruolo che mi viene chiesto di ricoprire, nella mia storia ho sempre avuto questa grande duttilità, che considero il mio punto di forza. Il mio primo anno a Cantù, con coach Sodini, ho giocato da play e siamo arrivati in finale, perdendo solo a gara5. Sono una pedina che gioca dove c’è bisogno, non per tappare i buchi ma per dare un valore aggiunto alla squadra".

La preoccupazione più grande riguarda l’omogeneità della condizione, visto che la squadra verrà assemblata a pezzi: il secondo straniero dev’essere ancora firmato mentre il lituano Miniotas, appena ingaggiato, ha perso la prima settimana di lavoro; quanto a De Laurentiis e Maretto stanno facendo lavoro differenziato e non c’è ancora una data precisa sul loro rientro. Un peccato, perché il calendario propone un inizio favorevole da sfruttare: "Non do importanza al calendario - ribatte l’ad Dalla Salda - forse quando partirà il campionato certi meccanismi saranno ancora da oliare ma l’importante sarà avere un buono stato di forma generale. E in una stagione così lunga sarà più importante essere dei passisti che degli sprinter". Intanto, è molto probabile che l’esordio in campionato della Vuelle slitti perché uno dei giocatori di Bergamo, Andrea Loro, è stato convocato nella Nazionale 3vs3 e il club orobico ha chiesto lo spostamento della gara.

Elisabetta Ferri