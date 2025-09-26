Vuelle, Bucarelli suona la carica per l’esordio: "Partiamo sfavoriti? Ma sappiamo di valere"

Bucarelli, a pochi giorni dal via, la Vuelle ha inserito l’asse play-pivot che potrebbe modificare prospettive alla stagione, concorda? "Sicuramente l’innesto di Felder e il rientro di De Laurentiis ci cambiano un po’ la faccia - dice Lorenzo -. Il nostro americano, che è un gran giocatore, va ad aumentare il tasso atletico tra gli esterni mentre il ritorno di Rino porta muscoli ed esperienza sotto canestro. Obiettivamente, rispetto a quello che avete visto nelle amichevoli di pre-campionato, è cambiato il ritmo nelle transizioni grazie a Kay ed anche le spaziature in area grazie a Rino. Non andiamo a stravolgere quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi andiamo ad aggiungere qualcosa al nostro gioco".

Che tipo è Felder e come si è integrato finora? "E’ entrato dentro il gruppo, sia a livello tecnico che umano, con molta naturalezza. Ho notato che è un giocatore a cui piace essere coinvolto in maniera emotiva dai compagni e allora anche tecnicamente brilla, perciò è compito nostro farlo sentire nel suo habitat, protetto e tranquillo, per farlo rendere al massimo. Io penso che possa essere un’arma devastante in questo campionato".

La scorsa stagione a Bucarelli era stato chiesto di giocare play in emergenza, quest’anno quali saranno i suoi compiti? "Ho sempre pensato che la duttilità sia il mio grande vantaggio sul parquet, sia per me che per la squadra, perché mi consente di poter giocare in più ruoli e con più giocatori accanto. Credo che questa mia versatilità tecnica si sia vista in particolare nell’ultima amichevole di Senigallia dove ho giocato un po’ da guardia, un po’ da playmaker e quando mi marcava uno più piccolo andavo spalle a canestro: queste qualità alla fine tornano utili per poter dare più armi al nostro attacco".

Il ritorno di Tambone, passato forse un po’ in sordina, permette alla Vuelle di schierare un pacchetto esterni di tutto rispetto, che ne pensi? "Ho già detto che questa squadra secondo me ha degli italiani che non tutte le squadre hanno e sopra ci ha messo due stranieri di qualità. Partire da underdog mi sta bene, però noi dentro lo spogliatoio sappiamo qual è il nostro valore e ce lo siamo detti chiaro".

Parliamo di Miniotas, allora: meglio da n.4 o da n.5? "E’ un giocatore dalla grande intelligenza cestistica e sa leggere benissimo le situazioni: quando è marcato da un pivot fa determinate cose, se lo marca un 4 ne fa altre, perciò sa essere efficace in entrambe i ruoli".

Soffriremo ancora a rimbalzo oppure no? "No, perché abbiamo i centimetri e i muscoli di Miniotas che l’anno scorso ci mancavano in aggiunta agli altri lunghi. Poi possiamo contare su un pacchetto esterni molto grosso: io e Maretto siamo quasi due metri, Tambo è muscoloso, Bertini un atleta clamoroso, quindi ritengo che a rimbalzo ci possiamo difendere ampiamente. Ci saranno delle partite dove soffriremo, non perché ci manca qualcosa, semplicemente perché può succedere che un avversario sia più bravo".

Livorno che avversaria è? "Si è rinforzata tanto, ha un americano molto forte come Woodson e ha preso da Cantù due giocatori che hanno vinto il campionato. Ma noi siamo di taglia più grossa negli esterni e dovremo farlo valere, imponendo la nostra fisicità e il nostro ritmo".

Elisabetta Ferri