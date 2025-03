Vuelle, Bucarelli vuole ricaricare l’ambiente: "Ora viene il bello, deprimersi non ha senso"

Bucarelli, come sta la sua mano sinistra?

"Meglio grazie, provo ancora fastidio ma ci si può convivere. La cosa principale da recuperare adesso è la mobilità del dito per cui la sensibilità sulla palla è poca. Di sicuro fa meno male rispetto alla partita con Forlì, dove sono rientrato prima del tempo anche grazie al supero lavoro del dottor Benelli e del suo staff. A Rimini ho giocato meno, ma solo perché ho bruciato troppo presto i miei falli, non perché avessi dei problemi".

Nel derby ci s’aspettava una Vuelle un po’ più arrembante, come spiegare questa dura battuta d’arresto?

"Non siamo riusciti a pareggiare la loro trance agonistica e quel 4/4 da tre punti subìto all’inizio dell’ultimo quarto ci ha impedito di restare aggrappati alla partita. La volontà da parte nostra, però, non è mai mancata - sottolinea -, siamo risaliti dal -18 contro una squadra che è stata prima in classifica per tre mesi. E’ un campionato molto duro, dove va riconosciuta anche la forza degli avversari".

L’approccio resta un problema irrisolto di questa Vuelle, si può rimediare?

"E’ una statistica importante ma secondo me ‘drogata’ dal nostro pessimo inizio di stagione, da quando è arrivato coach Spiro le cose sono cambiate. Riconosco, però, che siamo una squadra che riesce ad esprimersi meglio quando prendiamo il ritmo. Non siamo un gruppo che sprinta, piuttosto un gruppo di maratoneti".

Se il campionato finisse oggi vi toccherebbero i play-in a casa di Brindisi, e forse non sarebbe una bella storia da raccontare…

"Ma per l’appunto il campionato non finisce oggi perciò in questo momento non voglio pensare al fattore campo dei play-in. Mancano ancora cinque partite, siamo a due punti dal quinto posto e voglio credere ancora alla qualificazione diretta ai playoff".

Il calendario vi propone due impegni abbordabili, poi le difficoltà saliranno, concordi?

"Sì, dopo Livorno e Cremona abbiamo tre partite veramente toste per chiudere la stagione regolare ma non soltanto noi, ci sono tanti scontri diretti; il calendario più facile forse ce l’ha proprio Brindisi, ma tanto dipenderà pure dalla forma psico-fisica con cui ogni squadra arriva a questo rush finale".

Siete tornati ad essere di nuovo troppo dipendenti da Ahmad, è un problema?

"Khalil è talmente forte che non possiamo mai vederlo come un’arma negativa ma sempre come un’arma positiva, a nostra disposizione. Dobbiamo essere bravi noi a ricorrere al suo immenso talento senza dipendere da lui".

Ogni tanto qualcuno scompare dai radar: ad esempio Petrovic a Rimini non ha preso iniziative, eppure non gli manca la mano buona. Come mai?

"Siamo una squadra lunga, con tanti buoni giocatori, se uno ha meno rendimento in una serata è perché qualcun altro sta giocando meglio. A Rimini nel ruolo si è visto di più Lombardi, ma concordo che la suddivisione del bottino è fondamentale per essere più imprevedibili".

I tifosi seguono i vostri alti e bassi e ora sono in down, cosa vuoi dire loro?

"Che la delusione per il derby perso è in primis di noi giocatori, ma io sono una persona positiva che vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Adesso arriva la parte più bella della stagione, deprimersi ora è come darsi una martellata sui c... - dice senza mezzi termini -. Abbiamo vinto di 20 contro Forlì e non ci sentivamo dei fenomeni, ora che ne abbiamo presi 18 a Rimini non ci sentiamo degli scappati di casa. D’ora in poi sarà una Royal Rumble, quindi chiedo a tutto l’ambiente di darci energia: avvertire della positività attorno a noi ci darà la spinta a tirare fuori il meglio".

Elisabetta Ferri