Vuelle, Buscaglia è ancora sulla graticola. Dal vertice si è usciti senza una decisione

E’ stata una lunga giornata di riflessione quella di ieri in casa Vuelle. Una riunione cominciata in mattinata nella sede di via Bertozzini e protrattasi per quasi tutto il giorno senza che filtrasse una decisione definitiva sulla posizione di Buscaglia. Perché l’idea di consegnare eventualmente la squadra a Giacomo Baioni non ha preso quota, perciò si è aperto un ventaglio di possibilità che a tarda ora aveva ancora tutte le carte aperte. Non sono molti gli allenatori liberi in questo momento sul mercato (Dalmonte, Sacchetti, Nicola, Diana, Sodini) e sicuramente non tutti sono adatti a una situazione esplosiva come questa. La squadra è in difficoltà, gioca con sempre più ansia e sempre meno fiducia, è orfana di un americano, che poi in verità sarebbero due visto che McCallum non è mai stato rimpiazzato. In queste ore si sta cercando anche di prendere il sostituto di Bamforth, ma bisogna anche capire con chi eventualmente bisognerebbe confrontarsi: ancora con Buscaglia, che siede sulla graticola, o con un eventuale nuovo tenico che però non è stato ancora investito della nomina? Dall’esterno è complicato capire come si sta ponendo la società nei confronti di questa situazione: di solito dopo una sconfitta considerata punto di non ritorno, si rompono gli indugi. Ma nemmeno questa volta è stato così. Oggi però qualcosa bisognerà dire a una piazza che sta soffrendo per una stagione che si sperava diversa e che invece finora ha regalato poche gioie e molti dolori.

Soprattutto non ha dato al pubblico un gruppo in cui identificarsi: sarebbe bastata anche una truppa umile ma tignosa, scarsa ma coraggiosa, di stazza piccola ma velocissima, con pochi punti nelle mani ma cazzuta in difesa, insomma con un’identità di qualsiasi tipo. Che invece a gennaio ancora manca, clamorosamente. E questo non può non essere imputato a chi l’ha allenata fino ad ora. Una Vuelle che non è forte in attacco ma nemmeno in difesa. Che non ha quasi mai sicurezze dalle quali andare a rifugiarsi nei momenti di difficoltà.

Non solo. Gli italiani, che si erano fatti ammirare nel primo periodo, sono andati in crisi. A cominciare da Tambone, il metronomo della squadra che si è perso nei meandri di un ruolo che forse non gli si addice. Anche Totè, dopo un inizio straordinario sta accusando delle difficoltà, mentre Mazzola a parte un paio di acuti, è scomparso nel grigiore generale, non si capisce se perché non si è mai veramente ripreso dall’infortunio o non gli va a genio la situazione. A giudicare dalla sua faccia, si direbbe più la seconda ipotesi. Visconti si batte con spavalderia, a volte con efficacia, altre meno. Insomma, gli italiani possono dare l’esempio, mostrare attaccamento, anche tenere su per un po’ la baracca, ma quando la pattuglia americana è di questa pochezza è difficile reggere il confronto in un campionato dove quasi tutti hanno scelto il 6+6. Non era certo così che sognava il suo ritorno a casa Andrea Cinciarini, probabilmente l’uomo che oggi soffre di più in questa situazione, sportivamente parlando, drammatica. Dopo un lunedì di assoluto silenzio, oggi un po’ di chiarezza è necessaria: se si è deciso di proseguire con Buscaglia lo si dica e si ridia forza alla posizione del coach. Viceversa, se si è scelto di percorrere un’altra strada lo si faccia con convinzione, prima che la scossa non abbia più effetto sullo spogliatoio.

Elisabetta Ferri