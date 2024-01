Vuelle, Buscaglia non si arrende: "Dobbiamo vincere contro Sassari"

L’allenatore della Carpegna Prosciutto si è ormai abituato a stare sulla graticola. Non è la situazione migliore per affrontare oggi alle 16.30 Sassari.

"Siamo in vista di un match molto, molto importante. La settimana è andata bene come lavoro, come intensità, come energia, come compattezza – dice Maurizio Buscaglia – , che per noi è assolutamente cruciale. E’ una partita sicuramente importante che ci piacerebbe moltissimo, davvero moltissimo, vincere. Vogliamo assolutamente prendere questa vittoria, ne abbiamo bisogno. Contro una squadra che ha alzato di molto il livello".

Hanno vinto anche a Cholet. "Vengono da una grande prestazione in Coppa. Noi però ci siamo allenati forte, perché vogliamo vincere la partita e chiudere il girone d’andata con una vittoria. Ci manca. La vogliamo".

Oggi è la befana si aspettava qualcosa nella calza?

"Oltre il carbone non molto".

Si parlava di un nuovo Usa.

"Noi abbiamo avuto l’infortunio di Scott venerdì sera e sabato mattina eravamo già con un nome. C’erano pochi profili a disposizione. Il fatto di averci lavorato è stato importante, ci ha dato una spinta: speriamo di avere un’idea in più, un profilo aggiuntivo rispetto al nome che è già stato pubblicato".

Dobbiamo giocare ancora in apnea, mai al completo.

"Grazie della domanda. E’ vero che ciò ha portato alla necessità di troppi aggiustamenti. Intanto posso dire che mi sono piaciuti i due ragazzi, Maretto e Stazzonelli, in quei tre minuti in campo contro Bologna. Sono entrati con faccia tosta".

Ci presenta Sassari?

"Bucchi ha inserito nel motore un play molto rapido con gioco e punti nelle mani. Jefferson ha fatto bene, ha energia, muscoli, a me piace moltissimo. Ha caratteristiche da top nella nostra lega. Io sono un grande estimatore di Bucchi. Ovviamente massima attenzione per Chara".

Quale può essere il piano per la vittoria?

"Dobbiamo essere molto attenti in difesa. Bravi a rimbalzo. Dobbiamo giocare con equilibrio in attacco. Non è semplice perché ci manca una guardia".

Coach, lei appare tranquillo. "Se mi fate domande io rispondo".

A domanda risponde: Bamforth può tornare prima del 28 gennaio contro Brindisi?

"Si. Il ragazzo sta lavorando come un dannato per tornare".

Con le recenti polemiche è sorprendente.

"Diciamo che è una risposta di cuore, di desiderio".

Lei si aspetta l’ennesima battaglia?

"Io sono pronto a combattere e credo che lo siano anche i cinquemila del pubblico che sanno benissimo di fare parte di una storia cinquantennale. Verranno tutti? Io lo spero. Devono venire per la squadra. Il pubblico in questa stagione c’è sempre stato. Io io lo sento e mi piacerebbe abbracciarli tutti. Certo so bene che prima si vince e poi si manda tutti a quel paese. Spero di farlo domenica".

Luigi Luminati