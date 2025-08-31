Vuelle caparbia ma alla fine cede. Con i riminesi non basta la tigna

rimini

84

VUELLE

80

(23-19, 39-39, 61-62)

VICTORIA LIBERTAS PESARO: Trucchetti 11, Virginio 13, Panichi 7, Bertini n.e., Sakine, Reginato, Imbrò n.e., De Laurentiis 7, Tambone 8, Michelazzo n.e., Bucarelli 16, Miniotas 18. All. Leka

DOLE : Tomassini 2, Robinson 10, De Negri 9, Marini 6, Pollone 9, Leardini 11, Ogden 18, Georgescu n.e., Della Chiesa n.e., Bonfè n.e., Sankare 8, Simioni 12. All. Dell’Agnello

Altro buon allenamento per la Vuelle di Spiro Leka in quel di Rimini, in un Flaminio semideserto, data la gara a porte chiuse. I marchigiani riescono a tenere testa per tutta la partita ai finalisti degli ultimi playoff di A2 e con una squadra ancora incompleta al termine finiranno sotto di soli quattro punti. Maretto è ancora in borghese, contrariamente alle attese, mentre Imbrò sempre non utilizzato. Anche Bertini, seppur a referto, rimarrà in panchina precauzionalmente per tutti i 40’ per un problema muscolare accusato la settimana scorsa al torneo di Riccione. Leka schiera così in quintetto il baby Reginato. Assieme a lui Tambone, Bucarelli, Virginio e Miniotas. Dell’Agnello risponde con De Negri, Robinson, Leardini, Ogden e il 2007 Sankarè vista l’assenza di Camara. Partenza sprint dei romagnoli con De Negri e Ogden sugli scudi. Il break è già significativo: 12-4 al 7’. A 5’30’’ fa il suo esordio stagionale De Laurentiis, schierato in coppia con Miniotas e Virginio a slittare nel ruolo di ala piccola. Il quintetto ’alto’ funziona. Trucchetti in contropiede firma il -3 a 4’16’’ (16-13). L’aggancio non riesce: Tomassini e Simioni si trovano ad occhi chiusi ed è 23-14 al termine del 1° quarto. Il riaggancio è di Virginio a 8’55’’ (23-23). E un ottimo Trucchetti mette subito la freccia. Dell’Agnello è così costretto al time-out. Si procede appaiati, con l’ex Robinson che tenta di scuotere i suoi. 31-31 a 4’55’’. Un buon Miniotas si fa valere sotto le plance contro Ogden, ma il giovane Sankare riporta avanti i suoi per un attimo, perché il primo tempo termina in perfetta parità: 39-39.

Si torna quasi subito in campo con Virginio a bagnare subito il tabellino con una tripla. Ogden è un rebus per chiunque e anche Leardini è incontenibile. La squadra di Dell’Agnello prende così il largo al riavvio: 71-62 a 7’35’’. Il break dei padroni di casa è di 14-0, prima che Bucarelli fermi tutto dalla lunetta. E’ proprio il toscano a suonare nuovamente la carica per i pesaresi: la Vuelle rosicchia così punti su punti grazie anche alle triple di Virginio. A 28’’ dal termine è -4, con Miniotas che va in lunetta sull’83-79: il lituano fa 1 su 2, ma ma anche Marini dalla linea della carità ne segna solo uno sul ribaltamento. Il divario rimane così lo stesso al termine della gara: 84-80.

Matteo Fattori