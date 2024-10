Vuelle, chiuso un caso se ne aprono altri tre. Con un mistero da risolvere: si chiama King

Chiudi un caso, quello di Maretto, e se ne aprono altre due dopo la pesante sconfitta di Milano, la quarta di fila: uno è quella di King, l’altro è quella di Imbrò. Anzi, forse i problemi sono anche tre. Perché nel conto bisogna anche metterci Bucarelli che dal giocatore importante che era quando militava a Cantù, è diventato periferico e in campo sbaglia anche i rigori. Quali sono i dolori del giovane Werther?

La società chiude la ‘porta’ di Maretto uscito dalla periferia dell’impero, come è accaduto nell’ultimo incontro giocato in casa, e poi la guardia argentina lascia il PalaLido di Milano come il giocatore maggiormente utilizzato: un minutaggio di 31 minuti, più alto rispetto anche ai due americani. Un vero e proprio ribaltone concettuale e tecnico.

Alla luce dell’incontro di Milano, non solo tra i tifosi, ma anche tra l’intellighenzia baskettara cittadina, regna sovrano il pessimismo: "Qui più che guardare ai piani alti del torneo sarà bene capire come funzionano quelli bassi...".

E tra le considerazioni sollevate – ad un certo punto la squadra è scesa a meno 28 – anche quella portata alla luce da De Laurentis con i tifosi e cioè la mancanza di preparazione. L’alibi. Ma anche questa sponda per qualche osservatore ha qualche lato debole: perché nessun giocatore è impegnato per 40 minuti e la media di utilizzo si aggira intorno ai due quarti a gara "e si sta parlando comunque di atleti tra i 20 ed i 30 anni".

Ma forse il caso più clamoroso del match contro Milano2, sicuramente è quello dell’ala americana King. Questo giocatore, fra l’altro anche abbastanza costoso, è stato in campo 23 minuti. Ha chiuso con 0 punti segnati con 0 su 4 da due – sul fronte opposto sotto canestro non c’erano i Bronzi di Riace –, con 0 su 3 dal perimetro, tre rimbalzi ed una palla persa. Al di là delle reazioni e dei giudizi a ‘botta calda’, questo americano ha chiamato il suo procuratore chiedendo di cambiare casacca, oppure c’è un problema di altro tipo e cioè di impiego sul campo sulla scorta delle sue caratteristiche? Domande da porsi. Un atleta così verticale che non va mai a giocare spalle a canestro, come è capitato anche a Milano, suscita qualche perplessità. Anche perché in questa strisciata delle prime sette partite, s’è capito che King non è uno di quelli che brucia le retine con il suo tiro dalll’arco.

Per Spiro Leka un bel lavoro quello che si trova ad affrontare, perché rimettere in piedi un’armata Brancaleone del genere non è facile. E il presidente Valli forse farebbe bene a prendersi un consulente, preferibilmente un pesarese. Gli uomini bandiera in questa città non mancano.

m.g.