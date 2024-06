Vuelle, Cincia dice addio. Lombardi accordo biennale

E’ un compleanno che non dimenticherà, questo 38°, Andrea Cinciarini. Perché proprio ieri, nel tardo pomeriggio ha deciso di lasciare la Vuelle: il play pesarese lo ha comunicato tramite la sua agenzia, la Sportlab Network di Virginio Bernardi, che ha pubblicato una foto con la scritta a caratteri cubitali "Grazie Pesaro" e sotto "Pronto per una nuova avventura". Nelle poche righe di commento a corredo della sua immagine si legge ancora "Cincia ringrazia infinitamente Victoria Libertas Pesaro ed è pronto per intraprendere un nuovo capitolo della sua fantastica carriera". Parole sibilline, che lasciano aperta la porta ad un immediato passaggio in panchina per iniziare a fare l’allenatore, che è il suo obiettivo una volta appese le scarpe al chiodo. Ma se arrivasse una proposta dalla serie A potrebbe ritardare il ritiro. Un finale amaro per i tifosi e forse un po’ anche per lui, che ha aspettato una vita per tornare ad indossare la maglia con cui è cresciuto ma la storia di questa romantica ’reunion’ è finita con una dolorosa retrocessione.

La Vuelle guarda avanti, prenderà con tutta probabilità un play americano e intanto ufficializza la firma - biennale - di Eric Lombardi. "Sono molto contento per la fiducia di un prestigioso club come la Vuelle nei miei confronti. Sono pronto a dare tutto quello che ho per ripagare questa fiducia e un ulteriore stimolo sarà quello di lavorare nuovamente con coach Sacripanti, che conosco bene e che mi ha già allenato a Napoli. Sono davvero carico per quest’annata intensa che ci attende e nella quale proveremo a riportare Pesaro dove merita di stare".

Il neo-acquisto ha commentato così il suo arrivo ufficiale in biancorosso. Ha pesato parecchio nella sua scelta la presenza di Pino in panchina, perché con lui ha provato la prima grande gioia in carriera, l’oro agli Europei del 2013 con la Nazionale U20. Un binomio fortunato, visto che poi, ritrovatisi a Napoli nella stagione 20/21, hanno portato a casa la Coppa Italia di serie A2 e la promozione in A. Lombardi è stato un protagonista giocando una media di 24.4’ con 10.3 punti e 5.4 rimbalzi. Brindisi, dove ha giocato (poco) l’anno scorso non voleva privarsene, è stato Lombardi ad uscire dal contratto pagando di tasca sua pur di venire a Pesaro. Un dettaglio che va nella direzione richiesta dal presidente Valli di volere gente convinta nel roster che dovrà tentare la risalita. Di quest’organico dovrebbe far parte anche Simone Zanotti, col quale ieri c’è stato un sensibile passo avanti nella trattativa: Sacripanti sta chiudendo il pacchetto lunghi ma l’obiettivo-Vildera sembra diretto a Brindisi che ha rilanciato. Mentre la voce su Ale Gentile ha aperto il dibattito fra i tifosi.

Elisabetta Ferri