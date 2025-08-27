Vuelle, Cinciarini alla fine firma a Brindisi

Questo matrimonio, evidentemente, non s’aveva da rifare… Così il promesso sposo che avrebbe voluto riunirsi alla sua Pesaro, lasciato a friggere per tutta l’estate, alla fine ha sposato Brindisi. Che, bisogna dirlo, gli ha offerto una cifra che la Vuelle oggi non ha, ma sarebbe bastato firmarlo prima che ci arrivasse sopra Piero Bucchi.

Il quale, con questa scelta, ha di fatto paragonato Cinciarini ad un americano visto che l’ha preso per sostituire Blake Francis, che nella prima amichevole del pre-campionato ha subìto una frattura scomposta del terzo e quarto metacarpo della mano destra e starà fuori almeno tre mesi; il contratto del play pesarese, infatti, è trimestrale, con opzione di prolungamento fino al termine della stagione. La società pugliese non ha mancato di sottolineare, nel suo comunicato ufficiale, che Cinciarini è "il miglior assistman della storia della pallacanestro italiana", uno dei motivi che l’anno scorso lo aveva spinto a restare in serie A per difendere il suo record. Una caratteristica, quella del passaggio smarcante, che nelle prime due uscite non è sembrata così spiccata nella squadra biancorossa, vedremo nel prosieguo.

La dirigenza della Vuelle non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, ma dalla sede di via Bertozzini filtra che la società ha considerato l’ipotesi Cinciarini in queste settimane ma per un insieme di motivazioni tecniche ed economiche non è stato possibile un ritorno del giocatore. Ieri, uscito dal mercato Cincia, hanno cominciato ad accavallarsi le ipotesi che vorrebbero la Vuelle intenzionata a chiudere con Gabriele Stefanini o Lorenzo Penna: ma, a parte che sono due profili completamente diversi – il primo è un realizzatore con buona fisicità, che si è segnalato come uno dei top scorer italiani della scorsa stagione in A2, l’altro è un play di piccola taglia che ha tutt’altre caratteristiche tecniche – al momento sono entrambe ai box, in recupero dai rispettivi infortuni. E se Stefanini è free-agent dopo la rottura con Scafati, Penna è ancora sotto contratto con Verona, dunque una complicazione in più.

Oggi, comunque, la cosa più urgente sul mercato è firmare il pivot americano (sempre che il club abbia rotto gli indugi su questa ipotesi) così da avere un’idea delle qualità da ricercare per l’ultimo pezzo del mosaico. C’è anche una frangia di tifosi che, in mezzo a tutte queste incertezze, si sta chiedendo se non sia il caso di ripensare ad Imbrò, presentatosi in ottima forma rispetto allo scorso anno e che possiede l’esperienza che potrebbe far comodo in un campionato così duro, oltre al mortifero tiro da tre punti che già l’anno scorso, anche se solo per un breve lasso di tempo, ha fatto vedere. Finora è rimasto ai margini perché dato in partenza per Scafati, ma la telenovela della sua uscita, quando si avvicina ormai a grandi passi la fine di agosto, sta diventando onestamente stucchevole.

Elisabetta Ferri