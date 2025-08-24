Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
CronacaVuelle, con la Fortitudo il duello s’accende. Il team di Leka deve arrendersi alle Aquile
24 ago 2025
ELISABETTA FERRI
Cronaca
Vuelle, con la Fortitudo il duello s'accende. Il team di Leka deve arrendersi alle Aquile

Trucchetti play e Sakine sotto i tabelloni non bastano per reggere il confronto con gli uomini di Caja. Sconfitta per i biancorossi

Trucchetti play e Sakine sotto i tabelloni non bastano per reggere il confronto con gli uomini di Caja. Sconfitta per i biancorossi

Trucchetti play e Sakine sotto i tabelloni non bastano per reggere il confronto con gli uomini di Caja. Sconfitta per i biancorossi

FORTITUDO BOLOGNA: Moore 7, Sarto 13, Conti 1, Della Rosa 11, Sorokas 8, Guaiana 11, Fantinelli 12, Mazzola 2, Benvenuti 11, Moretti 13, Gamberini 3. All. Caja.

VUELLE PESARO: Trucchetti 5, Panichi 3, Bertini 7, Reginato 5, Sakine 1, Imbrò ne, De Laurentiis ne, Tambone 13, Michelazzo, Virginio 21, Bucarelli 7, Miniotas 13. All. Leka.

Arbitri: Ugolini di Forlì, Centonza di Grottammare e Bonotto di Ravenna.

Parziali: 30-19, 50-43, 71-56.

Usciti per falli: Bucarelli.

Spettatori: 500.

E’ difficile reggere il confronto quando il tuo unico play di ruolo, Trucchetti, ha 19 anni e come pivot devi schierare un 17enne, Sakine. L’inizio contro la Fortititudo, che invece si presenta al completo e con la solita difesa ruvida di Caja, è da brividi: ci vuole un po’ perché Bertini sblocchi i suoi in percussione, ma i bolognesi scavano presto un solco (11-3 al 4’). Trucchetti fatica a prendere le misure al match, la persa con cui impatta è brutta e costa il contropiede del 18-9 che suggerisce il primo timeout, dopo il quale entra Miniotas che va, come promesso alla vigilia, nella posizione di 5, con accanto Virginio. Sarto è scatenato, non sbaglia un colpo dai 6.75 e firma il massimo vantaggio (28-12) per l’Aquila.

Miniotas segna i primi punti, poi ruba un pallone e se ne va a segnare per chiudere dignitosamente il 1° quarto. Nel 2° Leka dà spazio al baby Panichi che piace per come si muove oltre che per la sua intraprendenza: sua la tripla del -10 (32-22), mentre Bertini esce per la prima volta a prendere fiato lasciando spazio a Michelazzo, in difficoltà contro i lunghi bolognesi.

Un gioco da tre punti del lituano dà respiro ai biancorossi, poi Tambone suona la carica con una tripla in transizione (38-33); Pesaro risale fino al -4 siglato da Virginio (40-36), Caja tira due urlacci e i suoi tornano a ringhiare in difesa. All’intervallo il match è riaperto, ma col passare dei minuti le rotazioni al minimo sindacale di Pesaro (De Laurentiis e Maretto ancora ai box, Imbrò non utilizzato) consentono alla Fortitudo di allungare di nuovo col sorprendente Guaiana e l’affidabile Della Rosa (67-53). Nell’ultimo quarto Tambone resta in campo coi ragazzini – entra pure Reginato - ed è fatale che nonostante la buona volontà lo scarto si dilati sino a toccare il -22 (89-67). Il trofeo della ‘Riccione Basket Cup’ va dunque alla Fortitudo che la sera prima aveva battuto Cividale. A margine, la firma di Mabor Dut Biar a Brindisi, uno dei pochi centri italiani disponibili sul mercato, potrebbe spingere di nuovo la Vuelle verso la scelta di un pivot americano e ad un ripensamento sul ritorno di Andrea Cinciarini per completare il roster.

Elisabetta Ferri

© Riproduzione riservata