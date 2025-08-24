Vuelle, con la Fortitudo il duello s’accende. Il team di Leka deve arrendersi alle Aquile

fortitudo

93

vuelle

75

FORTITUDO BOLOGNA: Moore 7, Sarto 13, Conti 1, Della Rosa 11, Sorokas 8, Guaiana 11, Fantinelli 12, Mazzola 2, Benvenuti 11, Moretti 13, Gamberini 3. All. Caja.

VUELLE PESARO: Trucchetti 5, Panichi 3, Bertini 7, Reginato 5, Sakine 1, Imbrò ne, De Laurentiis ne, Tambone 13, Michelazzo, Virginio 21, Bucarelli 7, Miniotas 13. All. Leka.

Arbitri: Ugolini di Forlì, Centonza di Grottammare e Bonotto di Ravenna.

Parziali: 30-19, 50-43, 71-56.

Usciti per falli: Bucarelli.

Spettatori: 500.

E’ difficile reggere il confronto quando il tuo unico play di ruolo, Trucchetti, ha 19 anni e come pivot devi schierare un 17enne, Sakine. L’inizio contro la Fortititudo, che invece si presenta al completo e con la solita difesa ruvida di Caja, è da brividi: ci vuole un po’ perché Bertini sblocchi i suoi in percussione, ma i bolognesi scavano presto un solco (11-3 al 4’). Trucchetti fatica a prendere le misure al match, la persa con cui impatta è brutta e costa il contropiede del 18-9 che suggerisce il primo timeout, dopo il quale entra Miniotas che va, come promesso alla vigilia, nella posizione di 5, con accanto Virginio. Sarto è scatenato, non sbaglia un colpo dai 6.75 e firma il massimo vantaggio (28-12) per l’Aquila.

Miniotas segna i primi punti, poi ruba un pallone e se ne va a segnare per chiudere dignitosamente il 1° quarto. Nel 2° Leka dà spazio al baby Panichi che piace per come si muove oltre che per la sua intraprendenza: sua la tripla del -10 (32-22), mentre Bertini esce per la prima volta a prendere fiato lasciando spazio a Michelazzo, in difficoltà contro i lunghi bolognesi.

Un gioco da tre punti del lituano dà respiro ai biancorossi, poi Tambone suona la carica con una tripla in transizione (38-33); Pesaro risale fino al -4 siglato da Virginio (40-36), Caja tira due urlacci e i suoi tornano a ringhiare in difesa. All’intervallo il match è riaperto, ma col passare dei minuti le rotazioni al minimo sindacale di Pesaro (De Laurentiis e Maretto ancora ai box, Imbrò non utilizzato) consentono alla Fortitudo di allungare di nuovo col sorprendente Guaiana e l’affidabile Della Rosa (67-53). Nell’ultimo quarto Tambone resta in campo coi ragazzini – entra pure Reginato - ed è fatale che nonostante la buona volontà lo scarto si dilati sino a toccare il -22 (89-67). Il trofeo della ‘Riccione Basket Cup’ va dunque alla Fortitudo che la sera prima aveva battuto Cividale. A margine, la firma di Mabor Dut Biar a Brindisi, uno dei pochi centri italiani disponibili sul mercato, potrebbe spingere di nuovo la Vuelle verso la scelta di un pivot americano e ad un ripensamento sul ritorno di Andrea Cinciarini per completare il roster.

Elisabetta Ferri