Vuelle, con Rieti è quasi scontro diretto. Imbrò: "Per noi è un match fondamentale"

L’ultima partita in casa la Vuelle l’aveva giocata l’8 febbraio, battendo Cividale. Da quel giorno è passato un mese intero senza più mettere piede alla Vitrifrigo Arena, dove questa sera alle 20 gli arbitri alzeranno la palla a due per la sfida cruciale contro Rieti. Un’avversaria incontrata ad ottobre, quando ancora non era arrivato nemmeno coach Spiro Leka, una battaglia persa di sei lunghezze che oggi si può provare a ribaltare, anche se naturalmente il primo obiettivo è la vittoria, poi si può parlare d’altro. "E’ una partita molto importante per noi – ammette capitan Matteo Imbrò -, perché veniamo da due sconfitte e la classifica si è accorciata molto: a questo punto, quello con Rieti è quasi uno scontro diretto in cui puntiamo anche a ribaltare la differenza canestri, così da provare a prendere il miglior piazzamento possibile per la post-season. Torniamo a calcare il parquet di casa nostra dopo un mese e sinceramente devo ammettere che giocare sempre in trasferta per tutto questo tempo ha portato ad accumulare stanchezza. Ma le battute d’arresto di Orzinuovi e Torino sono arrivate soprattutto perché non abbiamo giocato il nostro basket".

Lo staff ha lavorato sodo in questa settimana per cercare di recuperare gli acciaccati. E se per Bucarelli (che ha dolore alla mano sinistra) si deciderà in extremis stamattina nell’allenamento di rifinitura, Imbrò sta convivendo da tempo con un problema al piede. "Il tallone? Fa male, ma questo è il momento di sacrificarsi – dice il play -. Gli acciacchi fanno parte della stagione, ti possono limitare ma quando c’è la partita io stringo sempre i denti".

E a proposito dell’avversario avverte che "Rieti difende sempre con le mani addosso perciò dovremo essere capaci di pareggiare la loro fisicità; in attacco sono un po’ cambiati con l’innesto di Topias Palmi, che è essenzialmente un tiratore". Curiosità, i giocatori della Vuelle scenderanno in campo con i cognomi delle madri sulle maglie per onorare la Giornata Internazionale della Donna. Dall’altra parte della barricata, coach Alessandro Rossi sprona i suoi reduci, proprio come Pesaro, da due ko di fila: "Le ultime due sconfitte ci insegnano che in questo momento della stagione non basta performare, come stiamo facendo, ma prestare attenzione a tutti i dettagli, anche ai più piccoli. Dobbiamo tutti fare uno sforzo per metterci nelle condizioni di fare quelle giocate decisive che possono farci vincere le partite. Ci stiamo allenando bene, siamo vivi e la squadra è determinata a tornare al successo". Dichiarazioni rafforzate da Marco Spanghero, una delle anime di questa Sebastiani: "Sul campo di Pesaro vogliamo assolutamente tornare a vincere. Nelle ultime gare ci è mancato davvero poco per prenderci i due punti, dobbiamo essere più incisivi nei momenti determinanti, perché in questo momento i particolari fanno tutta la differenza del mondo. Tornare alla vittoria ci concederebbe di vivere la sosta con più serenità". Una pausa che Pesaro non avrà: durante le Final Four di Coppa Italia è in programma il recupero con Forlì.

Elisabetta Ferri