Vuelle, con Rimini trasferta a numero chiuso. Concessi solo 180 biglietti ai tifosi biancorossi

In questo ottobre di fuoco (ben 7 gare a calendario) arriva per la Vuelle un’altra sfida classica molto sentita, quella contro i "vicini" romagnoli della Dole RBR Rimini, formazione rivelazione dello scorso campionato, concluso con la finale playoff poi persa contro Cantù. Il prefetto, forse anche per gli echi della terribile disgrazia occorsa dopo Rieti-Pistoia di domenica scorsa, ha voluto limitare al minimo potenziali disordini tra due tifoserie non certo gemellate tra loro, concedendo solo 180 biglietti ai tifosi pesaresi (100 riservati alla curva), ovviamente spazzati via immediatamente al botteghino, data la vicinanza geografica tra le due città.

Rimini, sulla scia della stagione scorsa, ha cercato di attrezzarsi in estate per mantenere le attese di una pubblico che a questo punto coltiva legittimamente ambizioni da serie A. L’inizio non è però stato dei migliori con un record di 3 vinte e 3 perse e soprattutto con un PalaFlaminio, anno scorso vero e proprio bunker, sin qui sempre violato dagli avversari. Al timone confermatissimo l’ex coach (ed ex giocatore) della Vuelle (2013-2015) Sandro Dell’Agnello, molto amato dai suoi giocatori, dal carattere sanguigno e con tanta esperienza prima in campo (scudetto storico nel 1991 con la Caserta di Gentile ed Esposito) e poi come allenatore. La società, forte anche del nuovo main sponsor Dole (multinazionale agroalimentare), si è rinforzata strappando dal piano superiore l’esterno tiratore Davide De Negri, due anni fa vera rivelazione in serie A con la maglia di Cremona. L’ex Tortona produce 11.2 punti a partita in 29’ di utilizzo in un roster con ben cinque uomini in doppia cifra di media. Il principale pericolo offensivo rimane il confermato Pierpaolo Marini, da qualche anno stellina del campionato di A2 (14,3 punti, migliore dei suoi) che sarà della partita nonostante una squalifica rimediata la gara precedente per un colpo proibito ad un avversario, poi commutata in multa dopo ricorso societario. Al suo fianco un altro ex, il 36 enne Gerald Robinson, che nonostante la scorsa stagione un po’ altalenante, è rimasto in Romagna, forte di un biennale sottoscritto l’anno scorso ed è ripartito decisamente forte (12 punti e 4,3 assist). Sotto canestro troviamo Mark Ogden, ala ex Brindisi e Fortitudo, dalla tecnica sopraffina, che ha preso il posto del muscolare Johnson, andato a Verona, tra i non pochi rimpianti dei riminesi, per i quali era uno dei beniamini.

Ogden è però una certezza con 13,2 punti e soprattutto il 65% da 2 e il 50% da 3. Al centro dell’area troviamo il pivot di formazione pesarese Alessandro Simioni, forse la più bella sorpresa di stagione. Ha conquistato minuti grazie all’infortunio di Gora Camara (altro ex) e sta rispondendo con cifre importanti (12,8 punti e 6,7 rimbalzi). Dalla panchina si alzano l’espertissimo play Giovanni Tomassini (37 anni), vecchia conoscenza della Vuelle (8 punti di media), quindi il fighter di categoria Leardini (prelevato da Vigevano) e l’ala tiratrice Pollone, ex Forlì. Per la Vuelle Kay Felder, nonostante si alleni da venerdì con la squadra, verrà probabilmente tenuto a riposo per rientrare con più allenamenti nelle gambe mercoledì 29 sera contro Pistoia. Palla a due ore 18:00 al PalaFlaminio.

Matteo Fattori