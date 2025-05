Vuelle: Conferenza stampa di fine stagione e strategie future

A due settimane dalla bruciante eliminazione maturata al Paladozza, che ha sbarrato alla Vuelle la porta dei playoff, la società tiene oggi pomeriggio, alle 17 nella sala convegni della Bcc, un’attesa conferenza stampa per condividere il bilancio di fine stagione e le linee strategiche per la stagione entrante. Dopo un’annata con molti silenzi, specie su temi delicati come infortuni e mercato, ultimamente la dirigenza biancorossa sta tentando di ristabilire una connessione maggiore con i media e di conseguenza con il suo pubblico. Il 28 aprile, all’indomani della vittoria di Verona che aveva chiuso la regular-season, il presidente Valli aveva incontrato in sede i giornalisti per cercare di creare un clima più disteso in vista degli imminenti play-in; successivamente, il 10 maggio, quattro giorni dopo la fine della stagione, lo stesso Valli aveva lanciato un messaggio via social, sui canali ufficiali del club, nel tentativo di lenire le ferite per la mancata qualificazione ai playoff, ringraziando tutti e dando appuntamento per una successiva conferenza stampa di cui oggi è scoccata l’ora.

Oltre ad analizzare ciò che non è andato, e che ha portato la squadra su e giù per le montagne russe nelle varie fasi della stagione, c’è attesa per le scontate ufficializzazioni, annunciate in maniera informale ormai quasi un mese fa, che riguardano lo staff tecnico, quindi Spiro Leka in panchina coi suoi assistenti Giacomo Baioni e Luca Pentucci, Matteo Magi confermato come gm e Nicola Egidio investito in maniera più chiara del ruolo ricoperto già durante l’anno, quello di direttore sportivo. Se tutte le cariche fossero confermate, allora potrebbe arrivare anche l’ufficialità sull’ingaggio del 23enne bresciano Alessandro Bertini, guardia-ala in uscita da Orzinuovi, in procinto di trasferire il titolo a Bergamo. Altro nodo da chiarire, i contratti biennali in essere con tutti gli italiani per capire quali sono le intenzioni del club nei loro confronti, altrimenti i margini di manovra sul mercato sarebbero pressoché nulli, visto che, presi i due americani, resterebbe un solo posto libero nel roster. Difficile, invece, sapere qualcosa di più sulla risposta della famiglia Beretta coi quali ci si dovrebbe incontrare a fine settimana per definire la permanenza, o meno, del marchio Carpegna Prosciutto sulle canotte di gioco.

Intanto, stasera arriverà l’ultimo verdetto sulle retrocessioni con la drammatica gara5 fra Livorno e Vigevano, che si giocherà fra l’altro in campo neutro, a La Spezia, per la squalifica del campo comminata ai labronici: chi perde scende in serie B. Contestualmente, per i playoff si giocano in serata anche le due belle fra Rimini-Brindisi e Cividale-Forlì con le squadre di casa che avranno tutta la pressione addosso: il rischio di potenziali sorprese è dietro l’angolo ed è anche il bello della post-sesason. Elisabetta Ferri