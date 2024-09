Vuelle Contro Cinciarini la prima sfida vera

Cresce la curiosità di vedere all’opera la Carpegna Prosciutto nel primo torneo di pre-season. Venerdì e sabato, a Lignano Sabbiadoro, i biancorossi incroceranno le armi contro avversarie che ritroveranno poi anche in campionato, per cui questi saranno i primi test probanti dopo le prime due amichevoli contro Fidenza (serie B) e Virtus Bologna (serie A) che non hanno fatto testo dal punto di vista del risultato. Venerdì alle 19 la Vuelle affronta la Unieuro Forlì: come la Vuelle, i romagnoli hanno già disputato un paio di scrimmage, entrambi contro formazioni che parteciperanno al campionato di serie B: nel primo, il 28 agosto, hanno vinto sul campo della Virtus Imola (74-65) con 16 punti di capitan Daniele Cinciarini ancora in palla nonostante i 41 anni compiuti lo scorso giugno; nel secondo, il 31 agosto, hanno invece battuto a domicilio Faenza per 79-66 con 13 punti di Raphael Gaspardo, miglior realizzatore dei suoi. In ambedue i match è rimasto precauzionalmente a riposo uno dei due stranieri, l’israeliano Shawn Dawson, arrivato in ritardo rispetto al resto della truppa e quindi ancora indietro come condizione.

Una sfida che potrà dire parecchio perché sia Pesaro che Forlì hanno scelto uno schieramento con due esterni stranieri e pacchetto lunghi italiano. La seconda semifinale, che si giocherà in serata (alle 21.15), sarà tra Cividale del Friuli allenata da Stefano Pillastrini e in cui gioca Giacomo Dell’Agnello, uno dei due figli di coach Sandro, e Vigevano, che sarà la prima avversaria ’casalinga’ della Vuelle dopo la trasferta di Nardò. Sabato 7 settembre il torneo di Lignano Sabbiadoro avrà orari diversi: finalina alle ore 17 e finale per il trofeo Butangas alle 19.30. Dovrebbe esserci una diretta streaming del quadrangolare ma non è stata ancora confermata.

Sarà più facile per i tifosi pesaresi seguire il torneo successivo, che si disputa a San Sepolcro (Arezzo) il 14 e 15 settembre: alla ’Dukes Cup’ partecipano Scafati, unica formazione di serie A, la neo-promossa Avellino, che fa il suo grande ritorno nel basket che conta dopo un lungo periodo di oblìo, e Nardò, che sarà la prima avversaria di stagione per la squadra di Sacripanti, il 29 settembre. Oggi avrebbe dovuto disputarsi un altro scrimmage, quello contro Rimini, ma è saltato: il club romagnolo in questo periodo è stato indaffarato su altri fronti dopo il gran rifiuto del play Robert Johnson di onorare il contratto firmato in precedenza. Non è andata male, però, alla RivieraBanca che al suo posto ha firmato l’ex Vuelle Gerald Robinson. Anche se gli anni passano (è dell’89), resta sempre un bel colpo, specie al piano di sotto.

Elisabetta Ferri