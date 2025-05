Vuelle contro Torino: sfida incerta tra allenamenti e imprevisti

L’unica certezza della settimana più pazza del mondo è l’avversaria. La Vuelle si prepara ad affrontare Torino e quindi studia come fermare gli uomini di coach Moretti, in particolare i due americani, la guardia Kevion Taylor (18+25 il suo bottino nei due confronti diretti) e il lungo Ife Ajayi, che è sempre stato un osso duro nelle due partite di stagione regolare (26+17 i suoi punti nelle due gare con Pesaro). Ma tutto il resto è fluttuante: nel tardo pomeriggio di ieri non si conosceva ancora la data della partita, nè il campo in cui disputarla, e questo rende complicato calibrare gli allenamenti, anche se in questo periodo nessuno spinge più tanto in palestra e si lavora ormai sui dettagli.

La cosa curiosa è che ieri Torino è tornata indietro: salita sul pullman alle 15 direzione Cento, ormai sicura di scendere in campo in giornata, dopo mezzora hanno fatto dietrofront, appena ricevuta la notizia che la Questura di Ferrara aveva vietato la partita alla Baltur Arena a causa degli incidenti capitati dopo la gara di campionato fra i tifosi locali e quelli della Vuelle.

Mai successo, a memoria d’uomo, una cosa del genere. Per i piemontesi è peggio che per i biancorossi, dato che dovendo affrontare un lungo viaggio bisogna organizzare la giornata in modo diverso. E una falsa partenza come quella di ieri ha già fatto perdere altro tempo che si poteva utilizzare in modo diverso. Pure la Vuelle, che pensava di dover giocare il 1° maggio, aveva cominciato la settimana martedì senza premere troppo sull’acceleratore, ma ora la possibilità che si giochi sabato è alta e il lavoro va calibrato nuovamente in modo diverso.

Torino è una squadra cresciuta notevolmente nel corso della stagione e con Moretti ha trovato anche una quadratura maggiore. All’andata la Vuelle vinse all’overtime solo grazie alla freddezza di Bucarelli che fece 3/3 dalla lunetta portando la sua squadra al supplementare dopo una lunga rincorsa. Al ritorno, invece, i biancorossi crollarono nell’ultimo quarto (terminato 28-12) rimediando una figuraccia. Non è dunque una sfida di facile interpretazione: la marcatura di Ajayi rimane un rebus perché si tratta di un’ala dal fisico possente ma anche veloce, dotato di tiro da fuori ma capace di far male anche spalle a canestro. Leka punta sulla fisicità di Eric Lombardi, l’unico dei lunghi ad avere l’atletismo per provare almeno ad opporsi, perché contenerlo è impossibile. Sarà importante quindi non far esaltare altri elementi della truppa italiana come Montano, che alla Vitrifrigo sparò un notevole 5 su 6 da tre punti, ma anche il play Schina, piccolo e razzente, che al "PalaGianni Asti" smazzò 7 assist, oltre a segnare 17 punti. Ci vorrà tanta determinazione con l’obiettivo di andare poi a casa della Fortitudo. Almeno lì, il palasport dove si giocherà, è certo.

Elisabetta Ferri