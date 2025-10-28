Vuelle, cosa c’è dietro il crollo di Rimini. Maretto: "Deve scattarci quel clic nella testa"

Ha le sue ragioni Spiro Leka quando sostiene che la Vuelle la sfida di Rimini l’ha persa più in attacco che in difesa. Perché la sua squadra, che fino alla vigilia del derby vantava l’attacco più prolifico del campionato (84.8 punti segnati di media a partita) è stata fermata a 65. Quanto sia stato merito dell’aggressività dei romagnoli e quanto delle idee confuse dei pesaresi è difficile separarlo sul piatto della bilancia: molte delle 19 palle perse sul parquet del Flaminio, però, sono state provocate dalla costante pressione imposta da Robinson e compagni: "Anche Mestre pressava forte sulla palla, però in quel caso ne abbiamo gettate al vento solo quattro – ha sottolineato il coach -. Comunque, direi che è stata più un’eccezione quella di perdere appena 4 palloni in 40 minuti, mi era capitato raramente da quando alleno".

Uno schiaffo che brucia. E la faccia scura di Maretto mentre aspettava il suo turno per parlare in sala stampa, descrive perfettamente lo stato d’animo col quale la squadra è uscita dal campo domenica sera: "L’umore non può essere buono quando perdi di venti – ammette Oki -. Abbiamo sofferto il ritmo e la fisicità che Rimini ha impresso alla gara. Per fortuna si rigioca subito e in questi casi io trovo che sia meglio, si torna a lavorare a testa bassa per cercare di riscattarsi immediatamente".

E pensare che Maretto e compagni erano stati capaci di contenere il bomber Marini in singola cifra, 7 punti, tutti realizzati nel primo quarto, mentre l’anno scorso era stato lui il match-winner con 32. "Ne abbiamo tenuto uno, però ne sono esplosi altri – dice l’argentino, che fra l’altro ha avuto un acceso diverbio con Marini -. Succede: perché sono bravi e perché sono una squadra che punta ad obiettivi importanti. Mi auguro che una sconfitta di queste proporzioni ci faccia scattare quel clic nella testa per farci capire come dobbiamo giocare per fare un passo avanti di fronte a queste sfide di più alto livello".

Il fattore-sorpresa è stato sicuramente Luca Pollone, uno dei nuovi acquisti della Dole, che ha chiuso senza sbagliare un colpo dall’arco - 4 su 4 da tre punti -, mentre sin qui nelle triple teneva la media del 36%. Di uomini con mano educata Rimini ne ha parecchi, e nei momento cruciali sia Ogden che Tomassini sono stati chirurgici, ma l’ex Forlì è stato quello che ha sparigliato le carte, mentre Denegri (2/6) e Marini (1/6), su cui la difesa biancorossa ha speso le energie maggiori, hanno sparato a salve. C’è un’altra statistica che insegna qualcosa: dietro i 9 rimbalzi di Ogden e i 6 di Simioni, i migliori sono stati gli esterni: 5 rimbalzi sia per Marini che per Tomassini, mentre il gigante Camara in 20’ ne ha presi solo 2. Un esempio seguito fra i biancorossi solo da Maretto, che ne ha catturati 6. Invece se il pacchetto lunghi va in difficoltà, tutti devono provare a dare una mano.

Elisabetta Ferri