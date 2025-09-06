Vuelle, crescono le speranze per Kay Felder

La curiosità sta montando come un’onda in città e i tifosi ci surfano sopra con il piacere che regala ogni volta il mercato quando il "nome" è consistente. Fino a qualche giorno fa, il pubblico pesarese era più concentrato a discutere di questioni societarie o dei prezzi degli abbonamenti, ma dopo lo sbarco di Kay Felder si è tornati a parlare di basket giocato: come potrebbe trasformare la squadra innalzando le potenzialità anche dei compagni visto il ruolo di play, quanto potrebbe far divertire la gente sugli spalti se le sue condizioni fisiche sono a posto, come potrebbero cambiare gli obiettivi della Vuelle e così via. Mentre sull’altro lato della medaglia si annidano i (comprensibili) dubbi: perché lo scorso anno ha giocato solamente 9 partite, perché uno che ha calcato i parquet della NBA al fianco di LeBron James è finito per quattro anni in Cina senza che più nessuno andasse a cercarlo e perché, una volta che si affaccia in Europa, accetta di ripartire dall’A2. Tutte risposte che potrebbe darci lo stesso giocatore, una volta sciolte le riserve.

Le speranze, dopo i primi controlli medici, stanno salendo e con queste le quotazioni che Felder possa firmare con la Vuelle. Anzi, dalle indiscrezioni che circolano il contratto era già stato firmato prima di salire sull’aereo che lo ha portato in Italia, ma la sua validazione è condizionata dall’esito dei test che il giocatore sta svolgendo e che vanno molto al di là della classica visita di abilitazione alla pratica agonistica. Se li supererà, fugando le perplessità che erano sul tavolo prima del suo arrivo, il suo viaggio sarà solo un arrivederci: il tempo di prendere il visto al consolato e tornare indietro, altrimenti sparirà dai radar senza che i tifosi abbiano potuto vederlo sul parquet.

In queste ore, però, tutte le condizioni sembrano girare a favore: ad esempio, è certo che la prima di campionato fra Bergamo e Vuelle - che era in calendario il 21 settembre ma è stata rinviata per la convocazione di Andrea Loro nella Nazionale di 3vs3 - non sarà recuperata prima del mese di ottobre, per cui Pesaro avrà dieci giorni in più delle altre prima di debuttare in campionato, visto che la seconda giornata, ovvero l’esordio casalingo contro Livorno, è stato rinviato ufficialmente a martedì 30 settembre a causa delle elezioni regionali che hanno fatto spostare tutti gli eventi sportivi dal week-end per carenza di forze dell’ordine. Anche in ottica di un potenziale ritorno di Felder in città, tenendo conto delle pratiche per ritirare il visto al consolato, sono tutti giorni preziosi in più che aiuteranno l’americano ad inserirsi nei giochi della squadra dato che gli allenamenti di questi giorni sono stati solamente individuali per evitare i contatti. Meglio evitare rischi finchè la situazione non è definita.

Elisabetta Ferri