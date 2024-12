Vuelle da impazzire: crolla, rimonta e trionfa

Carpegna Prosciutto

103

Reale Mutua

96

CARPEGNA PROSCIUTTO : Cornis ne, Maretto, Parrillo 12, Imbrò 15, De Laurentiis 7, King 26, Bucarelli 3, Lombardi 4, Zanotti 8, Ahmad 28. All. Leka.

REALE MUTUA TORINO: Taylor 18, Seck 3, Ghirlanda, Schina, Gallo 2, Montano 24, Landi 13, Severini 6, Ajayi 26, Ladurner 4. All. Boniciolli.

Arbitri: Maschio, Centonza e Settepanella.

Note – Parziali: 22-34, 47-56, 66-73, 86-86. Tiri liberi: Pesaro 33/37, Torino 18/20. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/32, Torino 14/30. Rimbalzi: Pesaro 47, Torino 32. Fallo tecnico a Imbrò. Usciti per falli: Landi. Spettatori: 3.915.

Il basket è uno sport che ti manda al manicomio e questo è il suo fascino. Chi l’avrebbe detto, sotto di 19, che Pesaro l’avrebbe portata a casa? E soprattutto, dopo averla ricucita prima dell’intervallo, quando ad inizio terzo quarto Torino era scappata via di nuovo a +15. Sembrava una partita segnata, coi ragazzi di Boniciolli infallibili dall’arco e rapidi come saette. Oltre che aggressivi in difesa, ma questo si sapeva. La Vuelle ha avuto il merito di non mollare: un mese fa avrebbe sbracato, invece è rimasta aggrappata con le unghie e poi, siccome la fortuna aiuta gli audaci, ha avuto a suo favore il fischio su Bucarelli a tre decimi dal gong. Poi Lorenzo è stato gelido come un iceberg, facendo 3/3 ai liberi e portando la gara all’overtime, dove l’inerzia è girata, come avviene quando chi è stato sempre in vantaggio si vede costretto a rigiocarsela.

Una vittoria incredibile, la seconda consecutiva, ed è la prima volta che accade. L’inizio è un incubo. La Vuelle si fa sorprendere da un’avversaria rapida e precisa, con Montano indemoniato (5/5 da tre all’intervallo), colpevolmente lasciato libero in alcune occasioni. Torino spezzetta la manovra altrui, concede più volentieri due liberi che un tiro comodo. Il secondo fallo di Seck toglie dal campo un fisico importante, ma la Vuelle non ne approfitta e va sotto di brutto toccando il massimo svantaggio al primo riposo. Un trend che prosegue fino a metà del secondo periodo quando lo scarto tocca il -19 (31-50). Lì succede qualcosa: Leka trova il quintetto giusto, con Parrillo che quando si rimonta c’è sempre, e la Vuelle piazza un break di 14-0, con King protagonista (45-50). Ma prima di infilare il tunnel Pesaro si distrae e concede a Severini una tripla che riapre la forbice prima dell’intervallo.

I biancorossi ripartono bene con la bomba di Parrillo, ma al 24’ una fiammata di Taylor rimanda Pesaro all’inferno (50-65). Sembra dura risalire ancora, ma la Vuelle ce la fa e inizia l’ultimo quarto credendoci ancora, con la tripla di Imbrò che vale -4, il super assist di Ahmad per King, infine Khalil pareggia dall’arco la contesa al 34’ (75-75). Torino non vuol mollare, è un corpo a corpo fino al 40’: il tiro di Imbrò sul -3 viene sporcato, rimessa per la Vuelle con poco più di un secondo e fallo di Ajayi su Bucarelli. Percorso netto dalla lunetta, poi Pesaro trionfa ai supplementari, con Ahmad che vola sulla testa di tutti.

Elisabetta Ferri