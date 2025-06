Vuelle, Dalla Salda sarà il nuovo ad. Manager fatto, ora resta la squadra

Fatta con tanto di firma e si parte. Alessandro Dalla Salda è il nuovo amministratore delegato della Vuelle. Ieri il manager che parte come giornalista e poi entra alla Virtus, quindi passa a Reggio Emilia per finire lo scorso anno a Napoli, è ora al vertice e della formazione biancorossa. Il contratto è pluriennale. Su di lui due diverse correnti di pensiero: c’è chi lo declina come bravissimo e competente, e chi invece solleva dubbi. Nulla di nuovo all’orizzonte visto che si parla di sport. Ancora i particolari dell’accordo non sono stati resi noti dalla società ma si è davanti ad un contratto pluriennale. A che cifre? Anche questo non è noto, ma secondo i ben informati non siamo sulle cifre ipotizzate e cioè intorno ai 10mila euro al mese, visto che si sta parlando di una società che non si può permettere i costi fissi della Fiat. Una storia che va avanti ormai da qualche settimana quella tra Andrea Valli e Franco Arceci con Alessandro Dalla Salda, ma ieri i due fronti, e cioè il consiglio d’amministrazione della società ed il manager si sono incontrati ed hanno trovato l’accordo. Questa all’ingrosso la notizia che girava nella tarda serata di ieri: Dalla Salda è il nuovo amministratore delegato della società punto. Per il resto si dovranno attendere i particolari dell’accordo da parte della società che dovrebbe diramare un comunicato ufficiale nella giornata di oggi. Dopodiché la prossima settimana ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo manager.

Il problema sono i paletti che la società ha messo al nuovo manager s’immagina sotto il profilo della spesa, ed anche incarichi e competenze all’interno della Vuelle. Per essere chiari: chi comanda e chi fa cosa, con relative competenze. Aspetto questo non secondario anche perché sono tante le persone a libro paga della Vuelle. Su Alessandro Dalla Salda, inutile nasconderlo, alcuni avevano sollevato delle perplessità per altri è invece un mago del mondo del basket ed avrebbe anche nelle mani alcuni potenziali sponsor. Ma anche su questo punto per qualcuno sono balle, per altri verità. Ma il problema non è questo perché ora sono tutti alla finestra per vedere quali saranno le mosse del nuovo amministratore delegato e cioè uno che ha le firme e quindi uno che si prende tutte le responsabilità. Sia nel bene, ma anche nel male. Comunque tutte discussioni sul sesso degli angeli fino a quando non si vedranno le prime mosse che farà e come darà un senso a tutta l’organizzazione societaria. Una sopresa questo ingaggio? Non più di tanto perché Andrea Valli deve mandare avanti assieme al cognato la Str Automative e quindi un impegno come quello della Vuelle non era di poco conto. Uno Dalla Salda che conosce la realtà pesarese? Sicuramente sì, se non direttamente certamente di ‘rimbalzo’, visto che ha un rapporto molto solido con l’ex presidente della società, Franco Del Moro che è stato assieme a lui a Reggio Emilia. Finite le chiacchiere ora i tifosi aspettano i fatti.

m. g.