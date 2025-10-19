Vuelle, dici Mestre e riaffiorano i ricordi. Senza Felder l’obiettivo è deliziare l’astronave

Dopo due settimane lontano da casa, in cui comunque la Vuelle ha raccolto punti a piene mani da mettere in cascina, oggi pomeriggio alle 18 l’astronave riapre le porte per accogliere i biancorossi che ospitano la Gemini, un’avversaria che rispolvera vecchi ricordi. Dici Mestre e pensi allo spareggio di Milano del 1980, a quei 77 pullman al seguito, alle migliaia di pesaresi che esultarono per una salvezza al cardiopalmo, conquistata a fil di sirena. Per tornare in serie A, la società lagunare ci ha messo ben 37 anni ma non è partita male, mettendo insieme 6 punti in 5 giornate, due in meno dei pesaresi.

La Vuelle sarà ancora senza Felder (dovrebbe rientrare domenica prossima a Rimini), mentre la Gemini ha dovuto ingaggiare uno straniero a gettone per sostituire l’infortunato Wayne Stewart. Sarà la seconda partita per l’ala bulgara Ivan Alipiev, già visto in A2 a Latina (dal 2022 al 2024), mentre nella stagione passata ha giocato tra Belgio (ad Anversa) e Romania (allo Steaua Bucarest) e nelle scorse settimane, in attesa di un ingaggio, si era allenato prima a Tortona e poi a Cremona. Senza Stewart, la squadra di coach Mattia Ferrari ha vinto nell’infrasettimanale sul campo di Ruvo di Puglia, poi è crollata in casa contro Rimini, nella gara in cui ha esordito Ivan Alipiev (segnando 3 punti in 21’).

"Oggi incontreremo una delle squadre più quotate del campionato, per noi la seconda in fila, dopo aver incontrato Rimini al Taliercio – sottolinea il vice allenatore di Mestre, Marco Rampado -. Prevediamo una gara tostissima, in un palasport infuocato. Pesaro dispone del pacchetto di esterni italiani probabilmente più forte della serie A2, sarà una battaglia di fisicità ad alto ritmo. Nonostante abbiano giocato due turni infrasettimanali consecutivi a causa di un posticipo, i pesaresi arriveranno con grande energia e spinta emotiva, data dalla striscia di quattro successi di fila. Toccherà a noi provare a fermare la loro fiducia, giocando una partita con pochi errori difensivi e tenendo i nervi saldi per resistere al loro fattore campo".

Dall’altro lato della barricata, coach Spiro Leka vuole evitare cali di tensione dopo il bel filotto e tiene sulla corda i suoi: "Affrontiamo una squadra solida e che sta facendo molto bene. Veniamo da un buon momento, con quattro vittorie consecutive, ma – sottolinea il tecnico della Vuelle - ci attende una partita molto impegnativa nella quale dovremo fare molta attenzione: una serata da interpretare nel modo giusto, puntando su intensità e concentrazione per 40 minuti. Vogliamo regalare un’altra bella domenica al nostro pubblico".

Ai mestrini mancherà anche la guardia Francesco Reggiani, mentre il play Nicola Giordano, classe 2003, avverte: "Sarà una partita molto tosta. Pesaro ha un roster completo, una miscela di giovani talentuosi ed elementi di esperienza. È in striscia positiva, quindi per noi sarà difficile: giocheremo in casa loro, in un palasport sempre pieno di gente. Però questa settimana ci siamo allenati duramente, abbiamo delle indicazioni chiare su cosa fare e proveremo a portarla a casa". Fischiano Ursi, Settepanella, Picchi. Prevista una nutrita rappresentanza di tifosi mestrini al seguito della Gemini. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Lnp Pass e proposta in differita su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre) questa sera alle 21.30.

Elisabetta Ferri