Vuelle, domani per l’operazione riaggancio. De Laurentiis: "Vogliamo riacciuffare Rieti"

Operazione riaggancio. Domani sera (palla a due alle ore 20) la Vuelle va a caccia dei due punti che le consentirebbero di riacciuffare in classifica la Sebastiani Rieti: "Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra imprevedibile, che gioca molto bene - sottolinea Quirino De Laurentiis -. L’innesto di Spencer, un mattatore sottocanestro, ha aggiunto qualità al roster senza dimenticare che i diversi altri stranieri schierati in stagione, Johnson, Harris e Palmi, sono di alto livello. Non sarà facile, dato che sono molto grossi e fisici nei lunghi e molto perimetrali negli esterni, con tutti gli esterni che possono realizzare da tre punti. Dovremo limitare Monaldi e Spanghero che sono i creatori di gioco ed essere bravi a fare una partita solida, concreta e con pochi errori. Finalmente torniamo nella nostra arena, forti del nostro sesto uomo in campo. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata: vincendo, raggiungeremmo Rieti recuperando punti importanti che abbiamo perso nelle ultime giornate, anche per posizionarci il più in alto possibile al termine della regular season".

Il ritorno fra le mura amiche dopo un mese di lontananza è uno dei leit-motiv della serata e coach Spiro Leka lo cavalca, anche perché è consapevole che la squadra ne ha bisogno: "Siamo in un momento delicato, in cui abbiamo dei giocatori acciaccati: Bucarelli sarà in dubbio fino all’ultimo per un dolore alla mano sinistra - conferma il coach -. In questi quattro mesi miei ragazzi hanno dato tutto per la maglia, quindi faccio appello al grande amore del popolo biancorosso perché venga ad aiutarli, sarà importante stringersi e stare uniti, il coinvolgimento della gente e l’atmosfera possono fare molto per spingere un gruppo che in questo momento ha meno energie". Leka, però, rimanda al mittente le critiche dopo la doppia sconfitta: "Gli up and down sono naturali durante un’annata: ogni squadra è un’entità in movimento continuo e non è che raggiunto un livello di forma può mantenerlo per sempre. La nostra squadra non è perfetta, ve lo ripetevo anche quando vincevamo sempre, ma questo non cambia la sostanza: diamo tutto ogni volta che scendiamo in campo".

Detto dei fattori emotivo e fisico, sarà importante impostare bene il match pure dal punto di vista tattico: "Rieti è molto organizzata e può contare su una delle migliori difese dell’A2 che mette molta pressione sul portatore di palla - sottolinea Leka -. Per cui dovremo cercare di attaccarli con pazienza sui loro punti deboli".

Elisabetta Ferri