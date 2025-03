Vuelle, domani ultima trasferta del poker. Coach Leka: "Torino intensa, serve durezza"

Se c’è uno che più dagli altri ci tiene a portar via i due punti dal Pala "Gianni Asti" domani è Simone Zanotti, torinese di nascita ma ormai pesarese d’adozione, alla quinta stagione con la canotta biancorossa. "La partita contro Torino per noi è fondamentale - dice il lungo della Vuelle -: a livello di classifica siamo tutti molto vicini e questi due punti ci portebbero a quota 36 e a poter guardare più su, cercando di evitare i play-in per giocare con certezza i playoff, che sono il nostro obiettivo. E’ una sfida non facile, perché loro arrivano da un ottimo momento: hanno vinto su un campo importante come Rimini mettendo in fila tre vittorie, quattro nelle ultime cinque, mentre noi veniamo da una sconfitta e la nostra voglia di riscatto è tanta. Dovremo fare attenzione soprattutto ai loro due americani, che sono i principali terminali offensivi della Reale Mutua. Siamo alla quarta trasferta consecutiva e vorremmo tornare a Pesaro con una vittoria alle spalle per affrontare Rieti con la carica giusta la prossima settimana".

La truppa è avvisata dei rischi che si corrono e Spiro Leka accende tutti gli allarmi. "Una gara complicata, da preparare bene, contro una squadra in salute e intensa difensivamente, con una buona rotazione di nove uomini - dice il coach illustrando le caratteristiche del prossimo avversario -. Con Moretti hanno fatto passi avanti sul piano della continuità e dell’ordine; anche prima, con Boniciolli, giocavano con intensità, ma accusavano più alti e bassi. I punti di riferimento sono sempre Taylor e Ajayi, i due stranieri, ma anche la batteria degli italiani ora sta dando una bella mano, specie con il rientro di Aristide Landi. Dovremo stare attenti a controllare i rimbalzi".

Il calendario dei biancorossi è andato da un eccesso all’altro: prima si giocava sempre fra le mura amiche, mentre in questa fase la Vuelle è in giro dal 16 febbraio: "Non ci condiziona tanto il fatto di giocare in trasferta, che presenta comunque sempre delle difficoltà in più per tutti, ma più che altro i lunghi viaggi in cui la stanchezza si accumula. Da tre mesi e mezzo questo gruppo sta spendendo tante energie". E fisicamente la durezza di questo campionato sta cominciando a pesare: "Abbiamo diversi giocatori con piccole problematiche - ammette Leka - però sono dei professionisti veri e dei ragazzi super: anche nella partita con Orzinuovi c’era qualcuno che non stava bene, ma non si è risparmiato, ha provato a dare quello che poteva dare. Non mi piace piangere e non piace nemmeno ai miei giocatori. Poi, vedendo i nostri tifosi che ci seguono ovunque, e l’attaccamento fra loro e la squadra cresce, prendiamo energie da questa positività nei nostri confronti. Anche in serie A2 ci si può divertire".

Elisabetta Ferri