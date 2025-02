Vuelle, due stelle Usa brillano nell’ascesa. King rivelazione di questo magic moment

I numeri non raccontano sempre tutto di una squadra, ma danno delle indicazioni significative. Ad esempio, che la produttività in attacco della Vuelle è cresciuta in modo pauroso lo dicono le statistiche della serie A2: oggi Pesaro è una delle 3 squadre (su 20) che supera gli 80 punti di media. Ha appaiato Rimini al 2° posto con 81.8 punti segnati a partita, dietro a Udine che viaggia in testa con 83.4 a sera: ripensando ai match d’inizio stagione, quando in certe serate la Carpegna Prosciutto faceva fatica a valicare quota 70, la metamorfosi è lampante. In difesa, invece, ci sono stati dei sensibili miglioramenti, anche se la media punti subiti rimane ancora alta (78.7 a partita) forse a causa delle paghe prese nella prima parte della stagione; adesso, però, Pesaro si è messa sei squadre alle spalle (Cremona, Piacenza, Nardò, Orzinuovi, Vigevano e Avellino).

Scandagliando i numeri individuali non è una sorpresa che i giocatori più utilizzati da coach Spiro Leka siano i due americani: Khalil Ahmad gioca 33 minuti di media seguito da V.J.King con 29.4’ a partita; sul podio, il primo degli italiani più utilizzati è Lorenzo Bucarelli con 25.2’. Ahmad è ancora il top scorer, non solo della Vuelle ma dell’intera serie A2, con 20.6 punti segnati a partita (578 in totale sin qui), seguito da King con 15.1 a partita; il terzo realizzatore biancorosso, e primo degli italiani, è Rino De Laurentiis con 8.2. A rimbalzo il giocatore che si fa più sentire è King con 5.4 conquistati per gara (1.6 quelli presi in attacco), a dargli manforte ci sono De Laurentiis con 4.6 e Lombardi con 4.5. L’incredibile elevazione di Ahmad gli consente di portarne a casa 4.3 di media. Mentre il miglior distributore di assist fra i biancorossi è capitan Imbrò che ne smazza 3.5 di media a partita, seguito da Bucarelli con 2.9. Inaspettato, forse, ma il terzo negli assist è Lombardi con 1.5. Nei recuperi non c’è storia, comanda ancora – in tutto il campionato - Khalil Ahmad con 2.1 rubate a partita al quale piace appostarsi come un falco con le sue mani rapide. Bravo a scippare palloni anche King con 1.3. Il primo degli italiani in questa specialità è Imbrò con 0.9. L’unica classifica da cui Ahmad vorrebbe uscire è quella delle palle perse, primo dei biancorossi con 2.7 e 10° in A2.

Nelle stoppate la Vuelle non ha grandi intimidatori ma De Laurentiis è comunque 13° in A2 con 0.6 a partita e Zanotti 25° con 0.4. Strano, invece, che Ahmad non sia almeno sul podio dei giocatori che subiscono più falli: Khalil è 7° con 4.9 di media a partita. I giocatori che ne subiscono di più in A2 sono Jazz Johnson (Orzinuovi) e Adrian Banks (Livorno) con 6 di media a testa. Nella valutazione è balzato in testa King, primo in A2, a testimonianza del suo essere un giocatore totale. A livello di percentuali, infine, il più preciso da due è Ahmad col 59,4%, da tre la mano più calda è quella di Imbrò col 39.2% mentre nei liberi la mano di ghiaccio è quella di Ahmad con l’80,8%. Nei tiri totali (sommando tiri da due e da tre la miglior percentuale è quella di King col 47,6%, ma comunque Ahmad lo tallona con il 46,4%. Visti ormai tutti gli americani avversari, non crediamo che altre squadre possano contare su un’accoppiata del genere. Bravo chi li ha presi.

Elisabetta Ferri