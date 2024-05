Vuelle E adesso vanno definite le risorse

Si muove il mercato della serie A2 che ieri ha sistemato due panchine: quella di Rimini, dov’è stato confermato Sandro Dell’Agnello e quella di Torino dove arriva, con un contratto biennale, Matteo Boniciolli che lascia Scafati e prende il posto di Ciani nel club piemontese. Mentre Verona, che ha già blindato Ramagli, potrebbe accogliere in società Salvatore Trainotti, che conclude il suo mandato di direttore generale del settore squadre nazionali.

La Vuelle è ancora lontana dalla scelta del coach, perché per scegliere un allenatore si presume di avere uno staff tecnico che ancora non è stato annunciato. La possibilità che Stefano Cioppi resti al suo posto esiste, anche se in questo momento, dopo la retrocessione, il gradimento della piazza nei suoi confronti è crollato. Ma soprattutto la nuova governance della società, che si è appena insediata, è chiamata a definire le risorse a disposizione del club per potersi lanciare sul mercato. Prima di tutto, dunque, va chiarito se Carpegna Prosciutto sarà ancora il main sponsor della Vuelle, ed eventualmente con quale contributo. Poi occorre sapere se tutti i consorziati resteranno al loro posto nonostante la discesa al piano di sotto. Intanto due nuove aziende sono già entrate in aprile: la Emmetre House Management srl (rivenditore di infissi e attività edile) e Panichi Assicurazioni – Groupama che fanno capo allo stesso titolare, Marco Panichi. Inoltre Wortech srl di Tiziano Balestrini, azienda pesarese specializzata in tecnologie per imballaggi in cartone.

Un campionato, quello di A2, che è entrato nella sua fase conclusiva con le semifinali dei playoff promozione dov’è stato rispettato il fattore campo in tre casi su quattro: in garauno Trapani ha battuto Verona, Cantù ha vinto contro Udine e la Fortitudo ha avuto la meglio su Rieti. Importante il blitz di Trieste sul campo di Forlì che strappa il servizio ai romagnoli.

Per la Vuelle la settimana che comincia è cruciale: dopo aver eletto il nuovo presidente, con la nomina di Andrea Valli, ed aver rinnovato il Cda, bisogna fare i prossimi passi. Molte delle responsabilità oggi sono nelle mani di Franco Arceci, presidente del Consorzio, visto che gli altri sono appena entrati nella nuova realtà. In questo panorama nulla è stato detto su Walter Magnifico, brand ambassador del club e molto presente nella vita sia del settore giovanile che della prima squadra. Una bandiera che, dopo aver ammainato quella di Ario Costa, dovrebbe sventolare ancora nella sede di via Bertozzini.

Elisabetta Ferri