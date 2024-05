Vuelle è arrivata l’ora di stringere i tempi. Si apre uno spiraglio per convincere Tambone

La Vuelle prende tempo prima di convocare la conferenza stampa in cui presentare alla città nuovo presidente e Cda. Sono stati giorni di riunioni fitte e di discussioni, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva nè a proposito del nuovo direttore generale, nè del direttore sportivo. Che potrebbe essere ancora Stefano Cioppi, anche se al momento non c’è unanimità sul suo nome. Oggi, intanto, dovrebbe essere diramato un comunicato ufficiale per fare il punto della situazione a proposito delle questioni sistemate finora. Compiuto il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo Cda, molte delle decisioni sembrano comunque più in mano al presidente del Consorzio Arceci che ad Andrea Valli.

Il problema sostanziale è che oggi, almeno fino a che lo staff non sarà fatto, con l’uscita di scena di Costa manca nella nuova governance un uomo di sport. E’ quindi urgente dotarsene per poter anche parlare con i giocatori che forse aspettano un segnale prima di prendere altre strade. Uno su tutti Andrea Cinciarini, che si rischia di veder partire prima di avergli almeno proposto di restare a fare da guida ad una difficile risalita. Ma anche Octavio Maretto, partito per l’Argentina sapendo di avere sì in mano un contratto biennale, ma poco altro: soprattutto quale progetto tecnico c’è su di lui. Perché un talento in rampa di lancio ha motivazioni diverse da quelle di un giocatore già affermato, che magari mette la proposta economica in primo piano.

Esiste poi una possibilità non del tutto remota: quella che a Matteo Tambone, che pure ha mercato al piano di sopra, possa anche passare per la testa di rimanere. Magari per questioni affettive: fra un mese il capitano convolerà a nozze con la sua Margherita, che gioca in serie A2 ad Ancona e la prospettiva di restare a Pesaro sarebbe perfetta nella nuova ottica familiare. Certo, gli andrebbero date delle garanzie che si costruirà una squadra per provare a tornare su, dove lui sia il giocatore centrale del progetto. Ma tutto questo, oggi, chi può prometterlo ai giocatori? Serve un programma serio e dettagliato, comprese le risorse da investirci sopra, e serve presto. Quanto ci vorrà ancora per vederlo sul tavolo?

Elisabetta Ferri