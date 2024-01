Vuelle e Brindisi, si salvi chi può. Stasera sarà lotta all’ultimo punto

Dopo alcuni anni di ambizioni più alte della salvezza, la realtà di questo campionato riporta alla VitriFrigo Arena uno scontro diretto salvezza che non accadeva probabilmente dalla stagione 2017-2018, quando l’11 marzo l’allora Consultinvest Pesaro ospitò la Betaland Capo d’Orlando in un match da dentro-fuori, conquistando i due punti 84-81 dopo un tempo supplementare e raggiungendo la salvezza a fine stagione, proprio a discapito dei siciliani. Allora vi era una sola retrocessione, mentre da qualche anno le formazioni da mettersi alle spalle sono diventate due, e a maggior ragione ogni vittoria diventa cruciale in una corsa a tre squadre in due punti e Varese appena sopra. Oggi alle 18:00 la Carpegna Prosciutto ospita l’ultima della classe, l’HappyCasa Brindisi, in una sfida che può portare la VL a +4 sull’ultimo posto (virtualmente +6 con gli scontri diretti) o mettere la formazione di Meo Sacchetti in una ancor più difficile situazione. Per la caccia ai primi due punti sulla panchina pesarese del coach di Altamura la VL torna a schierarsi con i cinque americani tutti a disposizione, Bamforth un mese dopo l’infortunio alla coscia sinistra e McDuffie al suo esordio. Sulla riviera romagnola arriva la formazione più a sud del campionato, quella Brindisi battuta agilmente all’andata in Puglia 68-81 con 21 punti di Bamforth e 16 a testa per Bluiett e Tambone. Guai a sottovalutare l’HappyCasa però, capace la scorsa giornata di perdere contro Napoli 77-80 solo a causa di una tripla di tabella di Pullen a 13 secondi dalla fine e la successiva palla persa di Bartley, la stessa Napoli capace di rifilarne 18 alla VL senza molti problemi. L’HappyCasa è una squadra profondamente diversa da quella incontrata alla terza giornata: in primis è diverso l’allenatore, con Fabio Corbani sostituito da Dragan Sakota, e poi vi ci saranno le presenze di Xavier Sneed (assente all’andata per un infortunio, viaggia a 14.8 pur tirando con il 27.3% da tre punti) e Frank Bartley, miglior cannoniere dello scorso campionato a Trieste con 19.5 punti a partita, prima opzione offensiva del roster pugliese.

La stella del sud però conterà anche un’assenza nel roster della partita, precisamente nel ruolo di centro titolare, una tendenza cara anche alla VL a inizio stagione, siccome JaJuan Johnson ha risolto in settimana il proprio contratto per accasarsi in Israele. Non entusiasmante il suo apporto in stagione, 8.6 punti e 3.6 rimbalzi, ben lontano dai 19+7 rimbalzi nella stagione 16/17 fatti vedere a Cantù, lascia così Brindisi senza un vero centro; la squadra biancoblu potrà contare su Bayehe e dare qualche minuto a Falidou Seck, il quale però è sceso in campo solo tre volte in stagione. Grande occasione quindi per Leo Totè, con annesso Mockevicius a far valere la sua stazza in area, per ritornare ad essere determinante vicino al ferro. Arbitrano R.Begnis di Cremona, A.Perciavalle di Torino e G.Dori di VeneziA.

Leonardo Selvatici