Vuelle, è cominciata una nuova epoca. Andrea Valli presidente: "Obiettivo Serie A"

Sulla pagina bianca, o meglio biancorossa, datata 16 maggio 2024 la società ha cominciato a scrivere una nuova storia. La nuova ’governance’ della Vuelle è fatta: a prendere il comando della società è Andrea Valli, socio e direttore amministrativo/finanziario di STR Automotive, società leader nella progettazione di elementi tecnici e accessori per automobili di lusso. Laureato all’Università di Bologna con un master in pianificazione finanziaria alla Bocconi, esperto in materia di gestione e finanza aziendale, ha maturato una lunga esperienza in vari ambiti industriali. Succede ad Ario Costa che lascia dopo undici anni di presidenza.

"Per prima cosa voglio ringraziare tutti - ha detto Valli -. È un onore per me assumere questo ruolo. Innanzitutto ringrazio i consorziati, il loro presidente Franco Arceci e tutto il CdA per l’onore e la fiducia che hanno riposto in me con questa nomina. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutti voi per riportare la nostra squadra nella serie che le compete per storia, tradizione e passione di una intera città, e cioè la Serie A. Non sarà facile ma è una sfida che se tutti insieme porteremo avanti potrà regalarci molte soddisfazioni a noi e a Pesaro. Grazie ancora per la fiducia".

Completamente rinnovato (e ringiovanito) il Cda, con gli ingressi di Tommaso Bertini e Roberto Rovere. Bertini, classe ’78, nipote del mitico "Ragno", gloria della Vuelle nei mitici anni Sessanta, è un manager che ha maturato un’importante esperienza in gestione d’impresa a livello internazionale nei settori Travel e Leisure. È Corporate Chief Marketing Officer in Alpitour World, che con un fatturato annuo di 2.5 miliardi si colloca al vertice del settore in Italia e tra le più rilevanti aziende turistiche d’Europa. Laureato all’Università di Bologna, ha completato vari corsi di specializzazione, tra cui un Master in Bocconi e all’MIT. Mentre Roberto Rovere, classe ’65, è il titolare e fondatore della Brx, azienda che produce banchi tecnologici per Gelaterie, Bar e Pasticcerie, presente in oltre 40 paesi nel mondo. È presidente e socio della Ipm srl e Rovere srl, aziende che operano nel campo dei componenti in acciaio per mobili e contract.

L’assemblea, che si è tenuta, nella sede di Eden Viaggi/Alpitour, ha prima preso atto delle dimissioni di quattro componenti (Costa, Amadori, Malerba e Rombaldoni) e poi provveduto a ricostituire l’organo di governance della Vuelle. L’ingresso dei nuovi imprenditori e dirigenti che si siederanno nel nuovo Cda è stata decisa all’unanimità dei presenti, che hanno anche riconfermato Franco Arceci e Nicola Dolci. Quest’ultimo, il più giovane del gruppo coi suoi 34 anni, laureato all’Università Cattolica, con successivo MBA all’Università di Edimburgo, è co-fondatore e CFO/COO di Spector Padel House – la prima catena di centri padel in Italia –, presidente del veicolo di investimento FH Venture Capital e Junior Fellow in Aspen Institute Italia. I prossimi passi sono l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie A2 e la definizione dei nuovi incarichi e della nuova struttura organizzativa e gestionale della società, di cui Dolci dovrebbe essere direttore operativo. Ma di tutto questo si parlerà in una conferenza stampa appena sarà completato il nuovo assetto societario.

Elisabetta Ferri