Vuelle, è il momento della stretta finale. Ipotesi Sacripanti come coach e dirigente

Ancora una giornata di transizione prima di andare a definire un accordo che sembra ormai vicino ma che, fino a che non si mette nero su bianco, presenta sempre un margine di rischio di saltare. Con l’uscita di scena del diesse Stefano Cioppi, che ha annunciato il suo addio a fine mese, il ruolo di Pino Sacripanti potrebbe essere più ampio di quello di coach, un po’ come gli avevano prospettato a Cantù. La società potrebbe decidere così di valorizzare un po’ di più i compiti di Matteo Magi, che da sette stagioni ricopre con grande professionalità il ruolo di team manager (e fra l’altro ha conseguito il patentino di direttore sportivo). Un’altra risorsa interna destinata ad occuparsi in maniera più ampia di questioni organizzative è Nicola Dolci, il più giovane dei componenti del Cda, già al lavoro da tempo nel progetto di Casa Vuelle. Ma oltre alle questioni dirigenziali da risistemare, uno dei nodi da sciogliere il più presto possibile adesso è quello del main-sponsor: la tranquillità che si percepisce in casa biancorossa relativamente a questo argomento, lascia pensare che la famiglia Beretta abbia deciso di restare nonostante la retrocessione, ma l’importante adesso è conoscere il contributo che come Carpegna Prosciutto sono disposti ad elargire per la serie A2. E questo inciderà parecchio sul budget per fare la squadra.

Per la questione tecnica, invece, se la prima opzione è la firma di Sacripanti, l’alternativa legata alla famiglia Repesa è comunque ancora in piedi: con il padre dirigente e il figlio allenatore, la Vuelle risolverebbe il rebus dirigenziale che si è aperto. Già al suo primo anno in biancorosso Jasmin aveva proposto il figlio come vice, poi la cosa era sfumata dato che Dino (che si chiama così in onore di Radja, tanto per chiarire) aveva già la sua squadra da allenare a Praga ed era contento così. Ora l’ipotesi torna a galla e la Vuelle non l’ha ancora scartata del tutto. Non si parla più, invece, dell’ipotesi legata a Davide Parente: l’ex Trapani era la terza opzione sul tavolo, ma appare ormai tramontata. In realtà, c’è stato un pour-parler ancora precedente a quello con Sacripanti, che riguarda Nicola Brienza: non sappiamo con quanta convinzione, ma l’ex coach di Pistoia ha ascoltato la proposta di Pesaro, poi però ha prevalso la sua legittima aspirazione di proseguire in serie A, visto che è stato appena votato allenatore dell’anno. Il suo divorzio da Pistoia dall’esterno appare davvero incomprensibile dopo le due strepitose annate, prima la promozione, poi Final Eight e playoff conquistate da matricola con un budget risicato. Si dice che Brienza stia alla finestra per capire cosa succederà a Bologna, dove Banchi potrebbe uscire per andare al Baskonia.

Intanto il mercato ha registrato altri movimenti. In serie A la Dinamo Sassari è veramente scatenata: dopo Bibbis, Halilovic e Mattia Udom, ha annunciato Sokolowski; il prossimo dovrebbe essere Tambone con un accordo 2+1. In A2, invece, a tenere banco è Brindisi, che dopo il triennale con Andrea Calzavara, ha annunciato Niccolò De Vico, classe ’94, gran bell’acquisto nel ruolo di ala, firmato con un biennale. Ci sono poi delle conferme in panchina: Antimo Martino resta a Forlì, Stefano Salieri rimane su quella dell’Assigeco Piacenza dopo averla portata nuovamente ai playoff, mentre Vigevano si tiene Lorenzo Pansa. Infine Torino, dov’è approdato Matteo Boniciolli, prolunga l’accordo con il play Matteo Schina, triestino doc come il suo coach. Quanto alla situazione di Diego Monaldi, sembra che il corteggiamento da parte di Rieti possa andare a buon fine, nonostante Udine stia cercando in tutti i modi di convincerlo a rimanere in Friuli.

Elisabetta Ferri