Vuelle ecco Miniotas, ora si chiude il roster

La quadratura del cerchio sembra vicina. E non è poco, visto che una settimana fa la situazione pareva ancora in alto mare. Piazzato Miniotas sotto le plance, con la possibilità che il lituano concede allo staff tecnico di usarlo nelle due posizioni di ala forte e centro, la società punta ora a chiudere il pacchetto lunghi con un giovane centro italiano, mirino su Mabor Dut Biar, per concentrare poi le ultime risorse su Jacob Pullen, considerato l’uomo di personalità che potrebbe dare quel quid in più alla Vuelle 2025/26.

Andrea Mabor Dut Biar ha concluso il suo contratto con Napoli ed è quindi free-agent, la situazione ideale per riuscire ad accordarsi. A giugno questo gigante di 2.15 - africano di nascita, ma di formazione italiana - pareva indirizzato verso Varese, poi l’ipotesi ha perso consistenza e ora Pesaro può giocarsi le sue carte: il 23enne del Sud Sudan è un diamante grezzo che deve ancora imparare tante cose in attacco, ma ha un fisico incredibile e una propensione difensiva già importante. Questo potrebbe consentire a Leka di schierare Miniotas da ala forte di fianco a lui ma anche a Rino De Laurentiis, oppure far giocare il lituano da pivot con Virginio accanto. Forse non sarebbe un pacchetto irresistibile sotto il profilo atletico, ma neanche disprezzabile e consentirebbe al club di fare quello che aveva in animo già a luglio e cioè andare a prendere Pullen per farne il go-to-guy dell’ultimo tiro. Conoscendo il suo carattere, questa di Pesaro, con una piazza innamorata della pallacanestro, è una situazione che potrebbe piacergli, più che essere uno dei tanti americani in una squadra di serie A dove dovrebbe spartire i palloni importanti con altri stranieri.

Pullen, classe ’89, ha un passato importante con tante esperienze anche nelle coppe: una carriera da predestinato sin dal college, in quanto detiene ancora il primato di miglior realizzatore di tutti i tempi del suo college, Kansas State University (2.132 punti segnati in 135 partite). Sbarcato in Italia per la prima volta a Biella nel 2011, nel nostro paese ha vestito le casacche della Virtus Bologna (nel 2013), di Brindisi(2014/15) e Napoli, con cui ha vinto la storica Coppa Italia del 2024, per poi tornarvi l’anno passato uscendo dal contratto con Verona.

Nel frattempo, si sta facendo sempre più consistente la voce che vorrebbe Scafati intenzionata a riportare Matteo Imbrò dove aveva già giocato nel 2022/23: per Pesaro sarebbe una boccata d’ossigeno importantissima in chiave economica, forse anche necessaria per poter mettere sul piatto quello che manca a convincere Pullen.

Intanto la Vuelle si appresta a presentare Regimantas Miniotas alla stampa: l’appuntamento per scoprire chi è il nuovo straniero ingaggiato da Pesaro è per domani alle 17 al "Roof 281" del Charlie Urban Hotel di viale Trieste. I tifosi che volessero salutare Miniotas potranno farlo al termine della conferenza all’esterno dell’hotel.

Elisabetta Ferri