Vuelle Ecco Petrovic, anima slava nel roster

Uno dopo l’altro, la Vuelle ufficializza i suoi acquisti. Oggi è il giorno di Danilo Petrovic, ala forte serba, ma di formazione italiana, cresciuta nel settore giovanile della Virtus Bologna. Capace di giocare spalle a canestro, dotato di grande tiro da tre punti, ma anche difensore arcigno, si completa bene con l’atletismo di Eric Lombardi nello spot di 4. Due giocatori complementari, che promettono di formare una bella accoppiata.

Ottimo conoscitore del campionato di A2, dove ha giocato diverse annate, Danilo è nato in Serbia, a Vrsac (nella provincia autonoma della Vojvodina) nel ’99. Alto 203 cm per 109 kg, la sua carriera professionistica inizia nel 2015 in Italia, dopo quattro anni trascorsi nel vivaio delle V nere: affronta l’A2 con i bianconeri, club dove resta fino al 2017, vincendo la Coppa Italia LNP. Nel 2017/18 scende in serie B con la canotta di Ortona, ma l’anno dopo torna nella seconda serie italiana accettando la proposta della Poderosa Montegranaro. Nell’estate 2019 passa a Forlì, mentre nella stagione successiva difende i colori della Tramec Cento, viaggiando a una media di 25’ e 10,9 punti a partita. Il 2021/22 lo vede ancora in Emilia, stavolta a Ferrara mentre nel 2022/23 torna in Romagna con la maglia di Ravenna. Nell’ultima stagione ha giocato a Rieti, terminando la regular season al terzo posto e disputando poi due turni di playoff promozione. Vanta anche una medaglia d’oro conquistata nel 2017 in Slovacchia con la Nazionale serba Under 18 ai campionati Europei.

"Ritengo che questa occasione rappresenti una chance davvero importante per la mia carriera e per la mia crescita - dice Petrovic -. Mi sento pronto per questa nuova sfida, mi ritengo maturo per centrare obiettivi importanti. Sono davvero felice di far parte del progetto Vuelle, società che punta a tornare nella massima serie e sono impaziente di conoscere la città, i tifosi e i miei nuovi compagni di squadra e di iniziare a lavorare insieme per cominciare a dar vita a qualcosa di davvero significativo".

In settimana la Vuelle continuerà ad ufficializzare i suoi ultimi acquisti, Lorenzo Bucarelli e Salvatore Parrillo, ma dovrebbe anche arrivare la comunicazione della prosecuzione del rapporto con lo sponsor Carpegna Prosciutto, che così apparirà sulle maglie biancorosse per il sesto anno consecutivo, un piccolo record per la famiglia Beretta. Nel frattempo Sacripanti è salito in montagna per incontrare Octavio Maretto, impegnato con la Nazionale Under 20 di coach Galbiati, che dal 5 al 7 luglio parteciperà, a Dommegge di Cadore, ad un importante torneo con Slovenia, Spagna e Grecia. Sarà l’occasione di vedere come si muove in campo il ragazzo in un contesto internazionale ma anche per spiegargli dal vivo il suo ruolo in squadra, visto che Maretto era già partito per l’Argentina quando la società ha ingaggiato Pino.

Elisabetta Ferri