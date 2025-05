Vuelle: errori di valutazione e fragilità condannano la squadra nei playoff

Gli errori di valutazione commessi nella costruzione di questa Vuelle sono gli stessi che l’hanno condannata nella partita decisiva: la fragilità del pacchetto lunghi, che ha perso di nuovo la battaglia a rimbalzo (37-30) oltre a una fatica bestiale nel contenere i ‘mori’ della Fortitudo, e la poca lucidità nella gestione della palla, che è costata 8 palloni persi (su 14) nel solo primo quarto, quello che ha compromesso subito la situazione.

Peccati originali scontati per tutta la stagione, nascosti bene nel periodo in cui la squadra girava come un orologio, riemersi nel girone di ritorno, quando il calendario ha spedito più volte la squadra in trasferta, dov’era meno spavalda, e dove le altre si erano compattate, rinforzate sul mercato, o comunque sistemate meglio rispetto alla partenza. La Vuelle, insieme a Torino, è l’unica squadra di A2 che non ha ritoccato il roster e forse non è un caso che siano tutte e due già in vacanza mentre iniziano i playoff che regaleranno la seconda promozione: super favorita è Cantù che, per non sbagliare l’ennesima finale, ha in organico addirittura quattro americani, tre in campo e uno di riserva in caso di infortuni. Sbattere contro i brianzoli ai quarti di finale sarebbe stato come andare contro un muro per la Vuelle. Questo non significa che sia stato un bene essere eliminati dalla Fortitudo, anzi. Ma era palese che questa squadra non sarebbe riuscita ad arrivare fino in fondo nei playoff, prima di tutto per carenze fisiche e strutturali che avrebbero reso impossibile reggere il ritmo di una partita ogni due giorni. Servivano più atletismo e più freschezza, perché quando gli altri ti pressano tutto diventa faticoso. Forse anche abbassare l’età media del gruppo, che annovera molti ultra trentenni, potrebbe essere una linea per la prossima stagione. Ma la base sarà mettere i giocatori al posto loro perché farli giocare fuori ruolo, oltre ad esporli a brutte figure, non è redditizio.

L’esempio è Zanotti, in difficoltà nel coprire il ruolo di 5. Ma, in fondo, anche Imbrò, che non è mai stato un play puro e anche l’anno scorso a Trapani fu affiancato nel finale da Stefano Gentile e durante tutta la stagione da Notae che sta facendo onde anche al piano di sopra. Un conto è giocare 15 minuti, entrare e sparare tre siluri a bersaglio, un conto gestire la regia di una squadra, sopportare le mani addosso, dover pensare e attaccare. Non era roba sua, onestamente. Tanto che lo staff si è dovuto ‘inventare’ Bucarelli playmaker. E fortuna che Lorenzo si è impegnato come un matto per imparare come farlo ed è andato migliorando giorno dopo giorno. Ma dopo l’infortunio di Parrillo si è aperta una voragine nel cambio del play e ogni volta che Bucarelli rifiatava succedeva un disastro. Non averlo capito da parte della società è stato il vero peccato mortale.

Elisabetta Ferri