Vuelle, escluse lesioni muscolari per Felder. Ma a Bologna la squadra dovrà cavarsela senza

Tira un sospiro di sollievo la Vuelle: nella mattinata di ieri, infatti, Felder è stato sottoposto a ulteriori esami clinico-diagnostici e controlli da parte dello staff sanitario che hanno escluso lesioni muscolari. Al termine degli accertamenti è stato confermato un risentimento muscolo-tendineo al bicipite femorale destro, senza lesioni dei tessuti. Il giocatore, uscito anzitempo dal parquet del PalaMaggetti nella trasferta di mercoledì sera contro Roseto, ha già iniziato il programma riabilitativo con terapie specifiche e lavoro differenziato. All’inizio della prossima settimana verranno definiti i tempi di recupero. La squadra, perciò, si prepara ad affrontare la battaglia di Bologna senza di lui; ci sarà invece Octavio Maretto anche se dovrà indossare una maschera protettiva per proteggersi a seguito della frattura composta delle ossa nasali.

"Ci attende una sfida intensa, su un campo storicamente ribollente di tifo. Sarà una sfida emozionante - dice coach Spiro Leka -, come tutti i confronti tra Fortitudo e Vuelle, nel segno della tradizione della pallacanestro italiana. È un grande classico: si affrontano gli unici due club che, in questo campionato di serie A2, possono vantare nel proprio albo d’oro la conquista di due scudetti. La vittoria ottenuta a Roseto ci dà fiducia in vista di domani, quando sfideremo una formazione molto forte ed esperta. Dovremo essere freddi e rispettare il piano partita. Andiamo a Bologna per regalare un’altra soddisfazione al pubblico pesarese che ci segue sempre".

Replica sull’altro fronte Attilio Caja, coach dei felsinei: "Torniamo subito in campo per affrontare un’altra partita tosta, a pochi giorni dalla maratona di Treviglio contro l’Urania Milano. Non c’è tempo per voltarsi indietro - avverte Caja - ma siamo stati estremamente soddisfatti della vittoria ottenuta pochi giorni fa, giocando benissimo e stando in vantaggio per più di 40 minuti. Il margine è stato spesso ampio, pur nelle difficoltà di essere corti nelle rotazioni, con capitan Fantinelli che si è sacrificato per la squadra, mettendoci cuore e tecnica difensiva. Siamo riusciti a portare tanti giocatori in doppia cifra realizzativa, ma non è stato solo quello il segreto del nostro successo. Abbiamo meritato e ora dovremo essere bravi a ricaricare pile ed energie per i prossimi impegni, a partire da quello del prossimo turno contro Pesaro". Se la Vuelle si presenta con un solo straniero all’appuntamento, in casa bolognese saranno tre gli assenti: Valerio Mazzola, Simon Anumba e Lorenzo Benvenuti.

Elisabetta Ferri