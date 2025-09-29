Vuelle: Felder, botta a una mano. La società: "Ma sarà in campo"

Il rinvio a domani, martedì, – palla a due alle 20,30 alla Vitrifrigo Arena contro Livorno – si può annoverare tra i veri colpi di fortuna. Visto che sarà anche il battesimo dell’aria per la formazione biancorossa. Questo perché il play americano Felder nell’allenamento di sabato ha preso un colpo ad una mano ed è uscito dal campo con un dito fasciato. La società non ha fatto sapere nulla e ha anche smentito l’infortunio, ma il play americano si è presentato con un dito... di bianco vestito alla partita del Bramante, sabato pomeriggio. Tra le cose simpatiche il fatto che non volevano nemmeno farlo entrare Felde, al palas perché nessuno lo aveva riconosciuto per cui inizialmente è stato invitato a recarsi al botteghino per acquistare il biglietto. "Cosa ha fatto?", Giocherà o non giocherà?", questa la domanda che si sono posti i tifosi. Il colpo c’è stato, ma pare che l’infortunio – la botta alla mano l’ha ricevuta in un contatto – non sia grave per cui lo staff tecnico non si pone dubbi: "Il giocatore domani sera sarà in campo contro la formazione toscana". Insomma nessuna incertezza e nessuno tocca ferro sulla possibilità che il play americano possa scendere in campo a mezzo servizio. E su Felder arriva anche questo ritratto: "Si muove per il campo con una velocità impressionante e dà la sensazioe di uno che scherzi con gli avversari. Ricorda Fredrick, ma con un particolare in più e cioè che è anche un play, ha visione di gioco e scarica anche molto bene la palla. Per chi ama il basket sarà veramente un bel vedere. Il clima interno alla squadra è molto buono, stiamo giocando bene per cui l’aria è molto positiva, gruppo compatto", dice chi assiste tutti i giorni agli allenamenti. L’unica cosa che non si dice è capire i tempi e la tenuta sul campo di De Laurentiis, fattore questo che sposta, perché senza di lui la rotazione all’interno dell’area dei tre secondi, passa da tre a due. Un po’ poco nel reparto che deve tirare giù i rimbalzi. Comunque un clima positivo a distanza di 24 ore dal primo match che conta, con i due punti in palio.

Intanto la società invita gli abbonati che non hanno ancora ritirato la tessera a recarsi prima dell’incontro di domani sera al botteghino con la ricevuta di pagamento. In caso di code e lunghe fila sarà possibile entrare al palasport presentando la ricevuta del versamento. La biglietteria verrà aperta alle 18 e 30. I biglietti a seconda delle varie curve e tribune vanno da un minimo di 15 euro (10 il ridotto) ai 100 euro delle poltroncine (60 euro il ridotto).

Partenza in ritardo per la Vuelle ma la formazione di Leka entra ora in piena fase di recupero perché dopo il match contro Livorno si torna nuovamente in campo domenica alle 18, sempre alla Vitrifrigo Arena, contro Ruvo di Puglia. Un impatto col campionato non di quelli da brividi perché sia Livorno che la formazione pugliese non fanno tremare il mondo. Quindi due gare alla portata dei biancorossi e che serviranno anche ad assestare un po’ i giochi.

m.g.