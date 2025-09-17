Vuelle, Felder è già dentro la città:: "Sono un leader, saprò divertirvi"

Di sicuro Kay Felder non è un tipo che ha bisogno della balia. Ha preteso di arrivare a Pesaro in treno da solo, con una montagna di valigie: "Un mezzo di trasporto che preferisco, posso muovermi e guardare iL paesaggio fuori dal finestrino, ". La società, che gli aveva messo a disposizione un’auto per andarlo a prendere alla Malpensa, se lo coccola: il play ha preso possesso del suo appartamento vista mare e sembra già a suo agio dopo un solo allenamento, nonostante sia la prima volta che si appresta a giocare nel vecchio continente: "E’ stato un giorno molto bello per me, ringrazio tutti per questo benvenuto e il club che ha creduto in me – dice -. Non ho mai giocato in Europa e non vedo l’ora di cominciare a far vedere ciò che so fare".

Si descrive con poche parole e per prima sceglie la più importante: "Sono un leader, un vincente, mi piace passare e, naturalmente, anche segnare. Soprattutto mi piace suscitare delle emozioni in campo e questa situazione mi sembra perfetta per me, il meglio che mi potesse capitare in questo momento della mia carriera".

Non ritiene di essere stato messo al margine, nonostante sia passato dalla Nba alla Cina dov’è rimasto per quattro stagioni: "Non direi che si sono scordati di me, in questi anni ho avuto delle offerte ma ho deciso di rimanere in Cina, è stata una traiettoria che ho scelto di seguire e oggi mi ritengo più maturo, sono papà di due bambini. Apprezzo, però, il fatto che Pesaro abbia pensato a me". Giocherà col n.20 "quello che porto sulle spalle sin dai tempi del liceo, quando guardavo e ammiravo Gary Payton che giocava col 20 appunto".

Ha avuto l’onore di giocare al fianco di una leggenda come LeBron James "un leader dentro e fuori dal campo, uno che vuole e sa coinvolgere tutti, che ti conquista per come cura il suo corpo, la sua alimentazione fino ad essere ossessivo. A soli 21 anni ho avuto il privilegio di giocare a Cleveland circondato da grandi campioni, tra i quali Kyrie Irving, J.R. Smith e Richard Jefferson, un gruppo di cui LeBron era la star assoluta. Mi hanno insegnato tutto". Assicura di essere a posto fisicamente: "Sto bene, mi serve solo un po’ di tempo per raggiungere il top della forma. Se salto ancora come quando avevo vent’anni? Venite a vedermi e ve lo mostrerò".

Sarà d’ispirazione a tutti i ragazzi che non diventano giganti ma sognano di giocare ad alto livello: "E’ sempre stato così, devi usare a tuo vantaggio altre doti come la rapidità". Il basket è la sua passione, ma altri interessi ne ha: "Non mi basta mai quello che faccio, la vita è una sfida quindi mi piace mettermi in gioco anche pensando ai miei figli. Poi amo la moda e così ho pensato di creare una mia linea di abiti". Ai tifosi, coi quali adora creare un feeling, non negherà mai una foto per strada "soprattutto se sono ragazzini". Ma il primo a fermarlo sul lungomare è stato un tifoso di lungo corso, Roberto: "Che onore! E adesso vado a fare l’abbonamento!". La Feldermania è già scoppiata.

Elisabetta Ferri