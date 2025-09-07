Vuelle, Felder saluta ma è solo un arrivederci. Il play ha convinto, va in Usa a prendere il visto

Oggi Kay Felder vola a casa, ma è solo un arrivederci: il giocatore, al quale tutti gli addetti ai lavori riconoscono caratteristiche sia di creatore di gioco che di finalizzatore ed un’indiscutibile leadership, ha convinto la Vuelle sotto tutti i punti di vista e rientra negli States a prendere il visto che gli consentirà di essere il secondo straniero in forza alla squadra biancorossa. Contratto già firmato, ora l’unico ostacolo sarà una corsa contro il tempo per pareggiare la condizione dei compagni perché, sostanzialmente, il play nativo di Detroit non gioca da un anno: ultima partita ad aprile in Portorico, ma in tutto nella stagione 2024/25 ne ha giocate solo nove, oltretutto con due squadre diverse in due campionati differenti. Quindi, anche se fisicamente oggi sta bene, raggiungere il top della forma è un’altra storia.

Il calendario è comunque dalla sua parte e anche da quella della Vuelle, dato che il debutto ufficiale in campionato sarà il 30 settembre, ben dieci giorni dopo le altre: come noto, la prima di campionato è stata rinviata a data da destinarsi perché un giocatore di Bergamo, Andrea Loro, sarà impegnato dal 17 al 21 settembre in Cina nella World Cup 3x3 con la Nazionale Under 23, mentre la seconda giornata, in casa contro Livorno, slitta a martedì 30 per via delle elezioni regionali. Dieci giorni sono tanti in una fase di preparazione e sicuramente lo staff saprà sfruttare questo ‘regalo’ sia per inserire Felder all’interno del gruppo che per calibrare le energie ancora da spendere in questa fase iniziale di settembre, dove si può ancora spingere.

Intanto, regna grande attesa a Fermignano per l’arrivo della Vuelle che oggi alle 18 sosterrà un’amichevole contro la Sebastiani Rieti che sarà poi avversaria nel campionato di A2 e che ha rinnovato parecchio l’organico, allestendo un roster molto interessante. Un match di cartello per un paese di poco più di 8.000 abitanti, tanto che il palazzetto si annuncia gremito. Coach Spiro Leka ha l’organico al completo: rientra De Laurentiis, che ha saltato lo scrimmage di venerdì a Venezia restando in città per seguire il suo programma personalizzato di recupero e sul parquet ci sarà anche Maretto, al vero debutto dopo aver smaltito la fascite plantare. Sarà interessante verificare anche come procede l’intesa di Fainke coi nuovi compagni, dato che il giovane pivot è arrivato solo da qualche giorno nel gruppo ma già a Mestre ha fatto vedere buone cose, segnando 10 punti in 18 minuti. Contro la Reyer (che ha vinto 100-77) il top scorer è stato Miniotas, che ha segnato 19 punti conditi da 12 rimbalzi. Infine, al termine dell’amichevole odierna a Fermignano l’mvp sarà premiato con una targa per omaggiare la memoria di Alphonso Ford, scomparso il 4 settembre del 2024, ormai 21 anni fa. Bel pensiero da parte del club, ma il desiderio dei tifosi biancorossi per il futuro sarebbe quello di organizzare di nuovo il Memorial per lui alla Vitrifrigo Arena, dove incantò tutti in una stagione indimenticabile.

Elisabetta Ferri