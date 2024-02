Vuelle, Foreman è pronto per la battaglia. Ecco l’ultimo rinforzo per la volata salvezza

L’ultimo rinforzo per la volata salvezza è arrivato. Prelevato all’aeroporto di Bologna attorno alle 14 Justin Wright Foreman ha passato il resto del pomeriggio a svolgere la trafila delle visite mediche mentre oggi sosterrà il primo allenamento con la Vuelle, alla Vitrifrigo Arena. Quattro giorni appena per cercare di inserirsi al volo nei meccanismi di squadra e provare ad essere già importante alla sua prima apparizione con la maglia biancorossa. Tutto sommato, il gioco di Meo Sacchetti non è complesso, anzi esalta la libertà di scelta dei giocatori, per cui ‘JWF’ potrebbe anche farcela a fornire una prestazione che possa incidere. Non sarebbe nemmeno la prima volta che un americano appena sbarcato fa la partita della vita, non a caso Teo Alibegovic viene ancora chiamato il "Salvatore" dai tifosi della Fortitudo. E, per rimanere in ambito pesarese, l’approdo di Rotnei Clarke funzionò in maniera formidabile sui compagni, letteralmente trascinati da questo ragazzo - arrivato dal campionato australiano - che fisicamente non era niente di speciale ma aveva un tiro pazzesco e una tigna fuori dal comune. Tanto che la società lo richiamò una seconda volta e la missione salvezza andò a buon fine anche nel Clarke-bis.

La carriera di Foreman è essenzialmente quella di un realizzatore più che di un playmaker, la classica ‘combo’ di cui ormai sono infarciti i campionati del vecchio continente: giocatori capaci di dare ritmo, di innescare i compagni e mettersi in proprio quando i giochi vengono rotti dagli avversari. Insieme a McDuffie contribuirà a cambiare la fisionomia di una squadra che era nata per giocare in tutt’altro modo con Buscaglia; e tutto sommato, con quel format magari poco convincente ,aveva anche portato a casa 10 punti. Quella di Sacchetti è ancora a secco e ha assolutamente bisogno di conquistare una vittoria, non solo per muovere la classifica ma per sollevare il morale dello spogliatoio. Il primo successo con il nuovo coach aiuterebbe a sbloccare qualche meccanismo emotivo che appare ormai un po’ congelato. Importante sarà anche la qualità dell’arbitraggio perché quando si gioca contro la capolista c’è sempre il rischio di condizionamenti. Gli arbitri designati per la sfida contro la Germani Brescia sono Paternicò di Piazza Armerina (Enna), Bongiorni di Pisa e Dori di Mirano (Venezia).

Elisabetta Ferri