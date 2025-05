Vuelle: giro d’Italia per un palasport. Sceglie Cento, la questura dice no. Poi la virata su Forlì: oggi si decide

Potrebbe essere il Palafiera di Forlì l’approdo finale per una Vuelle che ieri sembrava un nomade in giro a bussare fra i palasport del centro Italia. Una giornata infernale, trascorsa a ricevere rifiuti dalle Questure. Prima quella di Cento, che poche ore dopo la comunicazione ufficiale della partita alla Baltur Arena, con palla a due fissata per le 18 di oggi, negava la possibilità per motivi di ordine pubblico. Il precedente della partita di campionato, con un tifoso di Cento che inseguì i pesaresi armato di un bastone, ha pesato, così come – forse – il gemellaggio che i tifosi locali hanno stipulato con quelli della Fortitudo, che saranno fra l’altro i prossimi avversari di chi la spunta fra Pesaro e Torino. E forse questo divieto ci sta, vista la situazione rischiosa che avrebbe potuto crearsi.

Mentre il no ricevuto in serata dalla Questura di Forlì, quando l’ipotesi di giocare sabato 3 maggio alle 18 al Palafiera pareva ormai andata in porto, aveva lasciato tutti spiazzati. E’ andata così. Il Comune di Forlì, che gestisce il palazzo dello sport, si è subito attivato per assecondare le richieste della Vuelle, come ha confermato Kevin Bravi, assessore allo Sport ("Da parte nostra c’è la massima disponibilità", ha detto ieri sera). Più complicata la gestione dell’ordine pubblico, probabilmente più per una questione di organici che di altro (tra le tifoserie i rapporti sono buoni): così il questore ha dapprima detto no al club di via Bertozzini ma poi si è immediatamente attivato per trovare una soluzione. Oggi darà una riposta definitiva e ci sono buone speranze che sia positiva.

Come noto, la grana è scoppiata all’indomani della vittoria di Verona. Un successo che, paradossalmente, ha creato il problema. Perché quell’11° posto conquistato dà diritto al fattore campo nel primo turno dei play-in, ma la Vuelle non ha la Vitrifrigo Arena disponibile sino a domenica 4 maggio. La società ha prima tentato un braccio di ferro con la Fip per mantenere il diritto di giocare in casa propria, ma c’erano da convincere le altre due società coinvolte, Torino e Bologna, che aspetta la vincente per il secondo turno. E così è cominciato il peregrinare del club biancorosso da un impianto all’altro.

A Campanara, che sarebbe stata la soluzione più semplice, duemila posti a un tiro di schioppo dall’astronave, non si può giocare perché il campo non è omologato per la serie A di basket. Anche se quell’impianto, nel corso del campionato di volley di A1, ha ospitato una stella come Paola Egonu che ha disputato le Olimpiadi. Il PalaRossini di Ancona, non ospitando la serie A di basket, non è omologato, il palas di Jesi non era libero il 1° maggio, mentre a Rimini la Questura ha ritenuto inappropriato giocare il match. Insomma, una peregrinazione che se non verrà risolta potrebbe portare Lnp e Fip alla soluzione che voleva la Carpegna Prosciutto: giocare domenica in casa propria, senza rinunciare a buona parte dell’incasso che invece, giocando in campo neutro, perderà per forza. Perché un esodo da 5.000 si fa per una finale scudetto o magari una spareggio salvezza, non certo per il primo turno di un play-in, che sono ancora un’incognita per i tifosi.

L’aspetto più grottesco è stato quello vissuto da Torino che ieri, ricevuta la comunicazione che si sarebbe giocato il 1° maggio a Cento, ha caricato la squadra sul pullman e imboccato l’autostrada. Solo che dopo una mezzoretta ha ricevuto la notizia che non se ne faceva più niente: sosta in autogrill per capire se era vero o si trattava di uno scherzo, quindi il pullman ha fatto retromarcia verso casa. Ci riproveranno dopo il 1° maggio perché una sola cosa è sicura al termine di una giornata surreale: che oggi non si gioca. Perciò tovaglia a scacchi, fave e formaggio nel cestino di vimini, insieme a quel che resta della crescia di Pasqua e il sacrosanto diritto di viversi la festività senza stress. La telenovela però non è finita: se ne riparla domani.

Elisabetta Ferri