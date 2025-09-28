Vuelle, gli abbonamenti sono a quota 2745. Dalla Salda: "Giusto contare chi paga e chi no"

Sono stati finalmente diramati i numeri ufficiali a chiusura della campagna abbonamenti della Victoria Libertas per la stagione 2025-2026. "La Victoria Libertas – si legge in una comunicato di ieri della società – comunica che al termine della Campagna Abbonamenti ’Pertecisaròsempre’ sono 2745 le tessere sottoscritte, di cui 1969 dai tifosi biancorossi e 776 omaggi (riservati a personale del Club, collaboratori, consorziati, sponsor e autorità). Nella stagione 2024/2025 le tessere emesse erano state 3408, così ripartite: 2217 paganti e 1191 omaggi".

Michela Di Marco, Responsabile Ticketing Victoria Libertas Pesaro: "A nome del Club, ringrazio tutti i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento, ognuno di questi rappresenta una conferma in termini di fiducia nei confronti della Società. Siamo impazienti di vivere insieme questa stagione, a partire dall’esordio di martedì 30 settembre alle 20.30 contro Livorno".

L’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda ieri mattina a Radio Incontro, dopo averla già espressa alla presentazione del 29 agosto scorso, ha ribadito la sua idea sulla campagna abbonamenti di quest’anno: "Non mi piace fare le chiamate alle armi, noi abbiamo piacere di conquistarci il pubblico. Ma ci deve essere anche una buona base di partenza. Siamo arrivati ad ottimi risultati, anche se non ancora ai numeri dove io vorrei essere. Abbiamo fatto una politica di tagli a tutti gli ingressi omaggi e anche a quelli a un euro e vedremo come va. Ma è giusto contarci, non possiamo dire: siamo in 10.000, ma poi 7-8000 sono gratis. Vorrei capire bene anche a costo di essere molti meno, chi dà il contributo, per comprendere come fare una programmazione futura. Da lì in poi la differenza la faranno i risultati. Dunque sarà decisiva anche la nostra capacità di ottenerli, il modo di riavere un pubblico pagante che non vede l’ora di venire alla partita per divertirsi".

Basket giocato, si registrano alcuni movimenti di mercato. Gabriele Stefanini, guardia che ha chiuso lo scorso campionato con 15.6 punti di media a Vigevano e più volte accostato in estate alla Vuelle, si vocifera sia nei radar Livorno, prima sfidante pesarese di questo campionato. I termini già conclusi per il tesseramento di questa giornata però in ogni caso non consentirebbero al giocatore di scendere in campo alla Vitrifrigo Arena. Altro movimento lo registra Cividale, uno dei top team del campionato e fresca vincitrice della Supercoppa di categoria, allenata dall’ex Stefano Pillastrini, che perso il lungo Deshawn Freeman per qualche settimana per infortunio, ha tesserato a gettone il pivot croato di passaporto svizzero Toni Rocak, l’anno scorso al Cibona Zagabria.