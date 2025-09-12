Vuelle, gli abbonamenti vicini a quota 1.500. Oggi è l’ultimo giorno per chi rinnova

Oggi è l’ultimo giorno valido per la prelazione riservata ai vecchi abbonati che intendono rinnovare la propria tessera. A causa della fiera di San Nicola, che in questi giorni avrebbe reso complicato recarsi all’Hotel Clipper, la vendita delle tessere si svolgerà fino nella sede del club, in via Bertozzini, sabato solo nei posti liberi. Poi da lunedì 15 settembre inizierà la seconda fase per i nuovi abbonati anche sui posti non confermati in prelazione. Ieri, quando alla chiusura mancavano un paio d’ore, le tessere sottoscritte erano arrivate a quota 1.231, alla quale vanno aggiunti quelli prenotati ma non ancora emessi e cioè 96 del Club Tonucci, 30 del club Tradizione Ultras, 50 delle società sportive del territorio, 20 dei dipendenti delle aziende e altri 40 extra delle aziende sponsor, per un totale di 1.467.

Un numero comunque inferiore alle aspettative della società, frutto probabilmente anche della delusione che serpeggia nella tifoseria e figlia di una considerazione di cui occorre tener conto. Negli ultimi trent’anni la Vuelle è retrocessa solo due volte sul campo (la terza è stato un fallimento societario, che è ben altra cosa), ma la differenza è che non era mai rimasta al piano di sotto per più di una stagione: l’amara retrocessione del 1998 e il flop del campionato successivo in A2, spinse la proprietà ad acquistare i diritti e così nel 99/00 i biancorossi erano di nuovo in A1, o con una coppia talmente brillante, Booker e Blair, da far dimenticare in fretta al pubblico dove si era finiti. Poi c’è stato il crack del 2005, un fatto molto diverso da una retrocessione, tanto che in quella stagione la Scavolini giocava addirittura in Eurolega: ma il doppio salto, in soli due anni, dalla serie B alla serie A risollevò in fretta il morale, ricreando anzi un entusiasmo importante nella piazza pesarese.

Ecco perché la retrocessione della primavera 2024 è la più dura da digerire, dato che l’anno dopo non c’è stata alcuna riscossa, anzi: la squadra, partita malissimo, dopo una lunga rincorsa non è riuscita nemmeno a qualificarsi per i playoff promozione, perdendo così anche l’occasione di provarci. In questo lungo lasso di tempo che aveva abituato la gente alla massima serie, è la prima volta che il pubblico pesarese si trova a dover affrontare di nuovo un campionato nel quale fondamentalmente non si riconosce e dove forse, in fondo al cuore, non accetta di stare per il suo passato. Una nostalgia canaglia che può aver spinto una fetta di persone a rinunciare, aspettando magari di vedere se la squadra convince o se Kay Felder può rilanciare le speranze. Non è detta che chi ha deciso di non abbonarsi, interrompendo una tradizione personale, non possa un domani venire al botteghino a fare il biglietto. Perché al richiamo del basket, a quella palla che la domenica rimbalza sul parquet, a quei due colori stampati nel cuore, non si può resistere a lungo.

Elisabetta Ferri