Vuelle, gli esami escludono lesioni per Felder

Nessuna lesione per Felder, che potrebbe, a questo punto, anche essere schierato a Cremona domani pomeriggio nella nona giornata di campionato. A fugare definitivamente i dubbi, gli ulteriori accertamenti diagnostici svolti ieri sul play americano, uscito anzitempo nel corso del match casalingo contro Pistoia. Nel comunicato ufficiale del club, così è spiegata la situazione del giocatore: "Escluse lesioni osteoarticolari, permane un importante versamento nella zona interessata dal trauma (quinto dito del piede sinistro). Kay Felder si sta sottoponendo alle terapie del caso, come stabilito dallo staff sanitario guidato dal dottor Piero Benelli. Le sue condizioni verranno rivalutate a ridosso della prossima partita in programma a Cremona, ai fini di un possibile utilizzo del giocatore sul parquet lombardo".

Sotto con la prossima, dunque. La squadra biancorossa, dopo aver incassato i due punti che l’hanno confermata in vetta in compagnia di Verona, si appresta ad affrontare un’altra trasferta sul campo di una Juvi che nel turno infrasettimanale è caduta pesantemente, un po’ a sorpresa, sul campo di Cento dopo aver espugnato tre giorni prima quello di Pistoia e aver battuto la Fortitudo. Una formazione i cui obiettivi non sono ancora chiari, ma che ha sicuramente un organico capace di reggere contro tutte le squadre di A2. Spiro Leka così presenta le insidie di questa partita: "Affrontiamo una squadra che fa del ritmo e dell’aggressività i propri punti di forza. Noi dovremo puntare sulla transizione difensiva ed essere bravi a interpretare bene questa sfida impegnativa, provando a offrire la miglior versione di noi stessi. Vogliamo essere protagonisti a Cremona, dove sarà necessaria una prestazione di valore per portare a casa i due punti, oltre a difendere bene nei primi secondi dell’azione offensiva dei lombardi".

Sull’altra sponda, un coach esperto e con un passato in serie A come Luca Bechi: "Quella di domani sarà una partita agonisticamente intensa, perché Pesaro è una squadra che riesce a mettere grande energia in campo. In attacco hanno un buon equilibrio, un’ottima condivisione della palla, ruoli prestabiliti, giocatori giovani ed emergenti e due stranieri di livello. Noi torniamo a giocare a casa nostra dopo due trasferte impegnative, che ci hanno portato una vittoria ed una sconfitta. Testa alla partita, verso questa sorpresa del campionato, non perché Pesaro non fosse accreditata tra le più forti, ma perché sicuramente trovarla al primo posto è una cosa che credo nessuno si sarebbe aspettato, quindi merito a loro. Noi siamo desiderosi di riscattare la sconfitta a Cento e sono convinto che sarà una partita di grande livello". Cremona ha aggiunto di recente Matias Bortolin, il centro prelevato da Scafati, che avrebbe potuto fare molto comodo anche da queste parti, ma il cui costo era decisamente proibitivo: "L’ultima partita è stata molto dura, non siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto nelle gare precedenti - dice l’italo argentino -. Nel prossimo match dovremo tornare al nostro stile di gioco: difendere e correre". Assente, nelle fila dei lombardi, Tommaso Vecchiola, per infortunio al quinto metacarpo della mano sinistra. Per la Vuelle Maretto giocherà ancora con la maschera per proteggere il naso fratturato. La gara, che si gioca alle 18 al PalaRadi, sarà arbitratata da Caforio, Chersicla, Praticò e trasmessa in diretta su LNP Pass; successivamente sarà riproposta in differita su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre) domani sera alle 21.30.

Elisabetta Ferri