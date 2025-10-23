Vuelle, i biglietti per Rimini già "bruciati". Kay Felder è ancora in forse per il derby

Bruciati in un paio d’ore, ieri pomeriggio, i 180 biglietti concessi ai tifosi di Pesaro per il derby di Rimini. Pochi, rispetto alle richieste, ma stavolta gli ultras hanno deciso di esserci dopo aver disertato per protesta la trasferta di Bologna, nella quale ne erano stati concessi appena 50 alla tifoseria organizzata. Dopo i tragici fatti di Rieti, sarà una domenica molto importante, un esame dal quale uscire raccontando a tutti quelli che punteranno i riflettori sui palazzetti, che il basket è ancora l’isola felice descritta invece, in questi giorni tristi, come ormai scomparsa.

Una sfida sempre molto sentita sull’asse adriatico alla quale la Vuelle arriva da prima in classifica mentre i romagnoli, che inseguono a 4 punti di distanza, devono ancora ‘espugnare’ il proprio campo, avendo perso sin qui entrambe le partite giocate al Flaminio (contro Rieti e Bergamo) creando un po’ di malumore nella tifoseria che si era abituata bene la scorsa stagione con una partenza strepitosa, 14 vittorie nelle prime 15 partite. Il mattatore del derby giocato lo scorso anno a Rimini, Pierpaolo Marini (che segnò 32 punti), sarà regolarmente in campo nonostante sia stato squalificato per una giornata una giornata per un calcio dato a un avversario nella partita persa a Verona domenica scorsa. Mancheranno invece due figure di secondo piano, il veterano Leardini e il baby Sankarè, rispettivamente il quarto lungo e il sesto esterno a disposizione di Dell’Agnello.

Questo, oltre a ridurre a otto le rotazioni del coach, ha costretto ad una settimana di allenamenti a ranghi incompleti. Almeno però è rientrato Gora Camara che, dopo due mesi di assenza (si era infortunato il 14 agosto con la Nazionale senegalese), domenica a Verona è già stato in grado di reggere il campo per 18’. Il quintetto con cui scende in campo di solito la Riviera Banca vede Gerald Robinson in cabina di regia, il nuovo acquisto Denegri nello spot di guardia, Marini ala piccola, l’americano Ogden da n.4 e Simioni centro. Il fatto che sia tornato Camara potrebbe restituire Simioni al suo ruolo di cambio dei lunghi, mentre i cambi degli esterni sono il pesarese Tomassini e l’ex Forlì Luca Pollone, finora decisamente sotto le attese.

Pesaro è ancora in mezzo al guado per quanto riguarda l’utilizzo di Kay Felder, che ieri per la prima volta ha ripreso ad allenarsi, ma senza contatti. Lo staff vuole andarci cauto perché i fastidi muscolari vanno sempre trattati con attenzione per cui, anche se il play americano scalpita per rientrare, non è ancora sicuro che domenica prenda parte al derby. Magari, avendo un’infrasettimanale in programma solo tre giorni dopo, il 29 ottobre, la società potrebbe decidere di concedergli qualche giorno in più prima di ributtarlo nella mischia. Lo sapremo presto.

Elisabetta Ferri