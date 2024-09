Vuelle, i consorziati ci mettono la faccia

Non è mai sola la Vuelle A Carpegna. Ogni giorno salgono tifosi a seguire la squadra e l’altro ieri è stato il turno dei consorziati, che hanno assistito all’allenamento e poi sono rimasti a cena insieme per compattare la ’loro’ squadra. Non poteva mancare Franco Arceci, al terzo anno da presidente del Consorzio: "Innanzitutto un grande in bocca al lupo alla squadra, allo staff e a tutti noi. Qui si respira un clima molto positivo e siamo pronti a ripartire - dice -: l’augurio è quello di divertirci e toglierci delle belle soddisfazioni. Vogliamo fare un campionato di vertice, ci sono tutti i presupposti anche se il vero giudice sarà il campo. Vorrei fare i complimenti al Comune di Carpegna perché questa è una destinazione ideale per i ritiri sportivi, sia per la qualità dell’ambiente sia per i servizi e le attrezzature che offre". Sugli spalti della palestra si incrociano i commenti dei vari consorziati. Uno dei più esperti, anche per i tanti anni di militanza, é Giafranco Parlani (Papalini): "Dopo aver assorbito la retrocessione, l’ingaggio di Sacripanti, persona seria e preparata, mi ha ridato fiducia. Finchè non arrivano i confronti con gli avversari tutto è relativo, ma sono ottimista. Guardo con occhio particolare Maretto, credo che questo sarà il suo anno".

Le responsabilità per Roberto Rovere (Brx) sono aumentate con l’ingresso nel Cda: "E’ stata costruita una bella squadra con uno sforzo importante da parte del club: sarà un campionato lungo e duro, con tante avversarie agguerrite ma il nostro obiettivo è tornare in serie A il prima possibile. Mi sembra di sentire una bella atmosfera attorno alla Vuelle, spero che tanta gente si abboni perché il palazzo pieno ci rende tutti più carichi". Oriano Valentini (Valentini Group) segue quotidianamente gli allenamenti: "Questi giocatori mi sembrano più umili e motivati rispetto all’anno scorso, è un bel gruppo, determinato a far bene". Gianluca Tamburini (EdilT) concorda: "Abbiamo visto impegno e sudore. Sappiamo che ci aspetta un campionato tostissimo, ma sono convinto che ci divertiremo". Uno dei fedelissimi è Roberto Occhialini (Stile Ricamo): "Dobbiamo essere compatti in campo e fuori, lottiamo tutti per lo stesso obiettivo". Chiude Loris Carbonetti (Wurth): "Sacripanti ha un metodo importante, l’ha dimostrato in passato e spero incida pure da noi. Sognamo una stagione da protagonisti".

Elisabetta Ferri