Vuelle, i tre della generazione ’Z’. Ecco Trucchetti, Bertini e Virginio

Sono i tre della "Generazione Z", quelli nati nel nuovo millennio. Stefano Trucchetti, classe 2006 da Sassari, Alessandro Bertini, bresciano del 2002 e Niccolò Virginio, classe 2003, proveniente da Varese, sono i volti giovani di questa Vuelle ai nastri di partenza. Insieme a Octavio Maretto (2004), rappresentano l’energia verde che dovrà spingere il motore.

"Appena ho saputo che su di me c’era l’interessamento di Pesaro, una società storica del basket italiano, ho detto subito al mio procuratore di non cercare altro perché volevo venire qua – racconta Trucchetti, medaglia d’oro con la Nazionale Under 20 ai recenti Europei -. Anche se oggi è in A2, ho ritenuto che questo era il posto giusto per un lancio. E l’entusiasmo che ho addosso per il grande risultato in azzurro lo porto dentro il club".

Mentre il giovanissimo play arriva dalla Sardegna, dove il basket è in ascesa, Virginio è cresciuto in una delle piazze storiche della pallacanestro come Varese: "Ci sono tante somiglianze fra le due città e ritengo Pesaro una tappa importante per la mia carriera: cercavo un’opportunità significativa sin dall’inizio di stagione, perché nelle mie ultime due esperienze in A2 sono entrato in corsa e non è stato semplice – spiega -. Ho ricevuto una grande accoglienza, voglio trovare presto il mio equilibrio all’interno del gruppo per potermi esprimere con continuità.

Sono contento del fatto che ci siamo presentati tutti in ottima forma, non è mai una cosa scontata per lavorare bene e darci in fretta un’identità, così che quando arriveranno i nuovi compagni s’inseriranno più facilmente".

Bertini è stato un acquisto ‘silenzioso’ con un abboccamento nato quando ancora la stagione non si era conclusa, ma il cognome che porta lo metterà presto sotto la lente d’ingrandimento: "E’ stato un onore per me essere chiamato dalla Vuelle, forse ha influito anche la mia prestazione contro di loro – dice, ripensando a quella partita vinta ai supplementari da Orzinuovi che svoltò negativamente la stagione biancorossa -. Il mio cognome? Appena arrivato qua, la prima cosa che mi han detto è che mi chiamo come un grande campione del passato, sarei contento di conoscerlo. Intanto vi posso dire che questo posto è super, mi sto trovando benissimo".

Sulle sue caratteristiche così si esprime : "Sono un’ala piccola che può giocare anche da guardia – dice Bertini -. Mi piace molto difendere, il mio gioco parte da lì e penso di avere anche una certa propensione a rimbalzo. Mi definirei un giocatore di squadra, che si mette a disposizione insomma".

Mentre Virginio così si descrive: "Sono un giocatore versatile, è la cosa che mi caratterizza di più perciò posso dare più dimensioni alla squadra. Con un campionato così lungo è importante riuscire a ricoprire diversi ruoli perché possono succedere tante cose – sottolinea Nicolò -. Da giovane giocavo da esterno, ma crescendo mi sono collocato fra il ruolo di 3 e quello di 4.

Giocando da ala forte posso contribuire ad aprire il campo e trovare più soluzioni".

Trucchetti, infine, di sé dice: "Il mio idolo è Marco Spissu, sin da quando ero piccolo ho lavorato come un matto per smentire chi diceva che ero troppo basso per farcela. Mi piace tirare, è vero, ma visto il mio ruolo anche passarla la palla. Ho solo 19 anni, so che nessuno mi regalerà niente e che dovrò conquistarmi il mio spazio".

Elisabetta Ferri