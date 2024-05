Vuelle Il capitano lascia: Tambone a Sassari

La Vuelle saluta il primo pezzo. Ed è uno di quelli che hanno lasciato un segno con questa maglia: Matteo Tambone ha accettato l’offerta di Sassari, che gli offre ancora la ribalta della serie A, la possibilità di disputare una coppa (i sardi si sono iscritti alla Fiba Champions League) e forse pure la squadra per la futura moglie, Margherita Mataloni, dato che la Dinamo ha una costola di basket femminile. Lascia il "Tambo" dopo quattro stagioni in maglia biancorossa, l’ultima delle quali vissuta da capitano. Saluta nella stagione peggiore, congedandosi dopo una retrocessione, ma non va dimenticato che nelle tre precedenti annate la sua presenza è stata importante per raggiungere due volte le Final Eight (nel 2021 e 2023 con Repesa) e due volte pure i playoff (2022 con Banchi e 2023 con Repesa). Rimane negli occhi la clamorosa partita disputata proprio contro Sassari durante le Final Eight di Coppa Italia a Milano, quando nel supplementare fu l’uomo decisivo per il passaggio del turno, uscendo dalla panchina. Magari quella prestazione è rimasta anche nella memoria del presidente Sardara che se lo porta in Sardegna. Un ragazzo serio, professionale e generoso, che quest’anno ha patito i troppi cambiamenti e si è anche incupito in alcuni frangenti in cui si è sentito messo in discussione.

I pezzi pregiati di Pesaro sono molto appetiti: in proposito Leonardo Totè avrebbe ricevuto un’offerta da Trapani, impegnata nella finale promozione contro la Fortitudo per salire nella massima serie. Mentre a Cinciarini potrebbe essere interessata Cantù, sempre in caso di promozione: i brianzoli giocano la finale dell’altro tabellone contro Trieste.

Pesaro intanto riparte dall’allenatore: oggi, dopo un primo sondaggio col suo agente, la società si metterà in contatto con Sacripanti per discutere insieme la possibilità di ricostruire dall’A2 la nuova Vuelle. Pino, che allenò a Pesaro per due stagioni (dal 2007 al 2009, primo anno nono, mentre l’anno dopo centrò l’accesso a playoff e le Final Eight), quest’anno ha lasciato Scafati a stagione in corso per un problema di salute, poi risolto, e ascolterà volentieri la proposta del club. Anche se la tentazione di rientrare a Cantù, con un ruolo sia tecnico che dirigenziale, è allettante per lui che in quella realtà è nato, cresciuto e poi diventato un allenatore di serie A. L’alternativa potrebbe essere Daniele Parente, il coach ed ex giocatore della Vuelle (6 partite in biancorosso nel 2006) che aveva condotto Trapani ad una sfilza di vittorie pazzesca in campionato (24 su 26, di cui 17 consecutive) accumulando 10 punti di vantaggio sulla seconda. Non è bastato al vulcanico presidente Antonini, che l’ha esonerato il 17 marzo dopo la scoppola, del tutto inaspettata, rimediata alle finali di Coppa Italia. C’è poi l’ipotesi-Brienza, fatto fuori da Pistoia nonostante la strepitosa annata ed un contratto ancora in essere: ma la sua (legittima) aspirazione sarebbe quella di restare in serie A.

Elisabetta Ferri