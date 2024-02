Vuelle, il fronte d’attacco è in vistoso calo. Il sesto ko apre una voragine sotto i piedi

La Vuelle è in serie nera da sei partite, le ultime tre perse dopo il cambio di allenatore. Una mossa che finora non ha dato la scossa. Ed era difficile sperare in una magia da parte di Sacchetti perché l’organico che si è ritrovato non è esattamente quello adatto alla sua filosofia. Se andiamo a guardare le cifre di questi ultimi sei ko scopriremo infatti che la Vuelle ha segnato 72,3 punti di media (81 con Varese, 66 con Bologna, 69 con Sassari, 75 con Napoli, 65 con Milano e 78 con Brindisi) e per ben tre volte non ha valicato la quota dei settanta punti. Non abbastanza per il run and gun tipico di Meo dove se vuoi vincere devi segnare più del tuo avversario. Forse per provare a salvarsi servirebbe puntare più su una difesa arcigna, visto che i punti nelle mani sembrano scarseggiare. Facciamo un paragone. Varese è la squadra che subìsce più punti in serie A (90), più della Carpegna Prosciutto che ne prende 86,2 di media risultando comunque la peggiore dietro alla Openjobmetis. La differenza è che Mannion e compagni sono il quinto miglior attacco del campionato con 85,5 punti di media mentre Pesaro in totale, nelle gare giocate finora, è a quota 78 e sta peggiorando la sua media col passare delle settimane, scesa appunto a 72,3.

McDuffie è il giocatore giusto per Sacchetti, è talentuoso, versatile, atletico e sarebbe perfetto in un contesto che funziona e gioca alla sua velocità. Il problema è che prima dell’arrivo del nuovo coach, la cui filosofia è chiara da sempre, sono state fatte scelte diametralmente opposte, con un pivot statico come Mockevicius e un play che ama giocare sui 24’’ come Cinciarini. Come si possano conciliare queste cose spetta allo staff tecnico: Sacchetti potrà modificare qualcosa, ma certamente non snaturare il gioco in cui crede, i giocatori potranno venirgli incontro ma non modificare la loro struttura fisica e velocità di esecuzione. Un rebus complicato in cui i giocatori più dinamici potrebbero comunque trovarsi più a loro agio. Intanto incombe la trasferta di Scafati su un campo ostico e caldo, con la squadra di Boniciolli lanciatissima e convinta di poter strappare un posto nei playoff che sarebbe un risultato storico per il club. La fuga di Logan responsabilizzerà altri: le mani calde non mancano a Boniciolli, a cominciare da Rossato che nella gara d’andata segnò 16 punti con 3 su 4 dall’arco. Ma a fare il diavolo a quattro fu Pinkins con 32. Elisabetta Ferri