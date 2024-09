Vuelle, il precampionato si chiude in Friuli. Quadrangolare con Brindisi, Verona e Cividale

Sarà il Trofeo "Ferroluce", quadrangolare in programma oggi e domani a Romans d’Isonzo (provincia di Gorizia) a chiudere la pre-season della Carpegna Prosciutto. Oggi alle 18 i biancorossi aprono il torneo affrontando la Valtur Brindisi, l’altra formazione retrocessa dalla serie A la scorsa primavera. Sarà perciò un confronto molto interessante per verificare le potenzialità di entrambe a poco più di una settimana dal via al campionato. La squadra allenata da Piero Bucchi, un bel ritorno a Brindisi sullo stile di quello di Pino Sacripanti a Pesaro, viene dall’affermarzione nella 13ª edizione del "Memorial Pentassuglia", il torneo dedicato a ’Big Elio’, l’indimenticabile coach dei pugliesi al quale è anche intitolato il palasport. Al PalaPentassuglia, davanti ad una buona cornice di pubblico, Brindisi ha battuto nettamente Rieti, che disponde di un discreto roster, per 81-62; mvp del match il centro Giovanni Vildera, che ha chiuso con 20 punti, 4 assist, 2 rimbalzi e 2 recuperi in 22 minuti di utilizzo. Il pivot conteso a lungo dalla Vuelle, che è stato un vero fattore di questo match, è stato schierato in quintetto insieme a Laquintana, De Vico e ai due Usa, Allen e Ogden ed è presumibilmente con questo starting-five che si presentrà la Valtur questa sera alla palla a due. La partita fra Valtur e Carpegna Prosciutto sarà trasmessa sul sito di Antenna Sud (partner di Brindisi).

La seconda semifinale della manifestazione fra Ueb Gesteco Cividale e Tezenis Verona si gioca a seguire, alle 20.45. Il vice di coach Pillastrini, Giovanni Gerometta, presenta così la sfida contro Verona, diretta da Alessandro Ramagli che ha ingaggiato due americani notevoli, anche se il più famoso, Jacob Pullen, in questo torneo sarà assente perché rientrato temporaneamente negli Usa per un problema familiare: "Giocheremo contro un avversario temibile, squadra lunga con un roster intercambiabile, che ha mantenuto il nucleo della scorsa stagione. Saranno a Romans senza Pullen - conferma il vice di Cividale - ma con Cannon che, dopo un periodo di stop e la mezza stagione a Udine, adesso è pronto a rimettersi in pista e sarà sicuramente un americano importante in questa A2. Verona presenta altri giocatori interessanti come Penna, Palumbo, Faggian e Udom che possono portare su palla. Per noi sarà un torneo utile per capire a che punto siamo e fare gli ultimi correttivi in vista dell’imminente inizio del campionato". Domani, finalina per il terzo posto in programma alle ore 17 e finalissima alle ore 19.15. In questo caso, le dirette delle due gare andranno sul canale facebook di United Eagles Basketball Cividale.

Elisabetta Ferri