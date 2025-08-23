Vuelle Imbrò è ormai un separato in casa

Se una squadra che ha disponibili sette giocatori per la prima amichevole si permette di lasciarne uno in panchina, allora significa che quel giocatore sta per andarsene e si vuole evitare che si faccia male. Questo è quello che hanno pensato tutti l’altra sera a Riccione leggendo ‘n.e.’ nella casella di Imbrò, che quest’anno si è presentato davvero in ottima forma (7 kg in meno rispetto all’estate 2024) aumentando i rimpianti di chi sta ancora rimuginando a come sarebbe potuta andare se fosse arrivato in questa versione. Comunque, ormai è chiaro che l’ex capitano è un separato in casa, in attesa che Scafati si decida a rendere concreto l’interessamento per riportarlo alla corte del presidente Nello Longobardi. La Vuelle ha assoluto bisogno di questa cessione per aumentare le risorse da investire nell’affare-Pullen, anche se sta battendo contemporaneamente altre strade. Uno dei problemi da sistemare in organico è quello di aggiungere un uomo con punti nelle mani, che però non sia solo un tiratore ma sappia saltare l’uomo, per aggiungere dinamismo al reparto esterni ed avere così caratteristiche più varie. Se non dovesse arrivare l’americano per cui stravede Dalla Salda, avendolo avuto sotto gli occhi tutti i giorni a Napoli, si virerà su un altro profilo. Uno dei nomi usciti in questi giorni, ma per ora smentito dalla società, è quello del canadese (con passaporto britannico) Philip Scrubb, classe ‘92, lo scorso anno a La Coruna, nella seconda lega spagnola.

Nel frattempo si è incartato l’arrivo del pivot di formazione italiana che avrebbe consentito l’aggancio di un esterno straniero. Mabor Dut Biar, infatti, dopo aver cambiato agente, sembra diretto verso Brindisi. Peccato, perché il 23enne del Sud Sudan, pur essendo ancora un diamante grezzo da ’lavorare’ è già in grado di fare ombra coi suoi 215 centimetri. Che la Vuelle abbia bisogno di un innesto possente a rimbalzo è scontato (47-33 la differenza a favore di Cividale giovedì sera) perché oggi il reparto può contare sull’ottima tecnica di Miniotas, sul mestiere di De Laurentiis e sulla freschezza di Virginio, ma è a corto di atletismo, ovvero lo stesso problema che accusava un anno fa: sarebbe imperdonabile ricascarci, magari ritenendo di poter sistemare le cose in corsa. Tutti non fanno altro che aggregare lunghi in queste ultime settimane che precedono il campionato: in proposito il 40enne Marco Cusin è approdato a Torino.

Stasera (palla a due alle 20.30), intanto, si torna in campo al PlayHall di Riccione per concludere il triangolare che ieri sera ha visto in campo Cividale e Fortitudo. La sfida che chiude il torneo è dunque la più attesa, quella fra Pesaro e Bologna.

Elisabetta Ferri