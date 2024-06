Vuelle, Imbrò sempre più vicino a Pesaro. E Zanotti è tornato a vestire biancorosso

Un altro lungo portato a casa: è arrivata la firma sul contratto di Simone Zanotti, giocatore conosciuto ai tifosi perché ha disputato 4 campionati con la maglia della Carpegna Prosciutto. Duttile, Zanotti, perché è in grado di giocare sia ala che al centro dell’area. Ieri la società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio con un biennale. Si segue un po’ lo schema che si è avuto fino ad ora con gli altri giocatori che hanno firmato. Cioè darsi un orizzonte di un paio di stagioni per tornare in A2 sempre con l’aggiunta "Che Dio ce la mandi buona...".

Ma il colpo che cambia le carte in tavola è in zona di rifinitura perché ormai Rimini è fuori dai giochi per l’ingaggio del play Matteo Imbrò. Occorre tornare indietro di un paio di anni al campionato segnato dal Covid per mettere sotto la lente d’ingradimento la prestazione di questo giocatore: partita contro Treviso al palas. I trevigiani arrivano anche con una squadra ‘decimata’. Imbrò sta in campo tanto e chiude il match mettendo a segno un trentello. Chi lo conosce bene, avendoci giocato contro anche quest’anno come allenatore del Latina è Giancarlo Sacco, che sulla qualità del giocatore non ha nessun dubbio: "Nel suo ruolo è un numero uno, uno di quelli con cui ripartire. Non solo ha un grande carattere, un vincente, ma ha anche tanti punti nelle mani. Nei recenti playoff di A2 ha schiantato con Trapani la Fortitudo Bologna con alcune triple nel finale. Una gran bella scelta, se tutto andrà in porto come sembra, quella che è stata fatta da Sacripanti . Anche un giocatore adatto al pubblico pesarese. So che ha avuto problemi con un ginocchio ad inizio del campionato scorso ma visto il torneo che ha disputato credo che li abbia superati tutti".

Conferme che si sia un pezzo avanti con l’ingaggio di Imbrò arrivano anche in maniera informale dalla società perché è stata battuta la concorrenza sia di Rimini ma anche di Forlì che se lo stavano litigando. Pesaro pare che stia sbaragliando la concorrenza mettendo sul tavolo una di quelle offerte che non si possono... rifiutare.

Rimini infatti sembra infatti che abbia già alzato bandiera bianca perché è rimasta a pescare sempre sul mare di Trapani, ma una guardia in uscita. A questo punto Sacripanti pare proprio che sia un pezzo avanti con la costruzione della squadra, un roster anche che dovrebbe avere un impatto non secondario perché ha scelto nel mazzo dei vincenti. Anc he se la componente fortuna ha sempre un peso rilevante.

