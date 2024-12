Vuelle, impazza l’aria sottile del grande derby. Siamo già a quota 6.700 tagliandi venduti

Siamo a 6.700 biglietti venduti. E tutto questo prima ancora che aprano i botteghini, che spalancheranno i battenti alle 13.30 di oggi, a due ore e un quarto dalla palla a due che verrà alzata alle 15.45 dagli arbitri Pellicani, De Biase, Morassutti, per dare il via alla partita più attesa dell’anno in casa Vuelle.

Basti dire che la sfida odierna con la Fortitudo la si poteva tranquillamente vedere seduti sul divano di casa propria, perché trasmessa eccezionalmente in diretta su Rai2 per l’accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro. Ma volete mettere essere nella bolgia, sentire l’adrenalina scorrere a fiumi, gioire, soffrire, urlare insieme ad altre migliaia di persone? Non ci sono paragoni, onestamente. E questo conferma che non c’è purgatorio che tenga per i tifosi pesaresi: il basket continua ad essere l’unico virus da cui è bellissimo essere affetti. I bolognesi saranno un migliaio alla fine, 800 nel settore M e altri sparsi fra tribune e parterre.

Ora, polverizzati tutti gli altri settori, sono rimaste soltanto le gradinate che saranno vendute al prezzo di 5 euro, posto unico. Tutti dentro ad un prezzo simbolico, insomma, anche i fans occasionali, sperando che s’innamorino e tornino ancora. "Godetevela" ha detto ai tifosi coach Spiro Leka, sottolineando come "la trasmissione della partita su Rai2 ci permetterà di arrivare ad una platea più ampia e far conoscere il nostro gioco preferito a tanta gente, perciò siamo contenti di essere fra gli attori di questo spettacolo".

In settimana hanno parlato i due capitani. Matteo Imbrò ha ammesso che "le emozioni più forti oggi arriveranno dagli spalti, dall’ambiente che ci sarà, dalla marea di spettatori attesi: noi dovremo essere bravi a gestire queste emozioni sul campo ma anche a prendere energia dal pubblico".

Mentre Fantinelli, capitano della Fortitudo ha raccontato così la vigilia: "La partita di Pesaro è sempre molto suggestiva, sarà un pomeriggio speciale. Per quel che ci riguarda, ognuno deve fare in campo quello che sa fare meglio, io mi metto sempre a disposizione della squadra. Poi, per un assist, serve anche qualcuno che la metta dentro. Non mi ero reso conto in campo, domenica scorsa, di aver scritto un nuovo record societario e personale (16 assist contro Brindisi), mentre si gioca non si pensa a certe cose. Da quando sono piccolo la cosa che mi diverte di più è passare la palla, mi rende ancora più felice di quando segno. Siamo completamente a disposizione di coach Caja, sappiamo che chiede giustamente il massimo a tutti e, come lo scorso anno, siamo pronti e desiderosi di farlo anche noi. Siamo ormai verso la fine del girone di andata, ma la stagione è ancora lunghissima. Abbiamo sicuramente perso terreno nella prima fase, ma tutto è ancora possibile".

Le due squadre non si affrontano dalla primavera 2022 quando due tiri liberi di Carlos Delfino sancirono la vittoria della Vuelle per 88-87 che condannò all’A2 i bolognesi, dove oggi i due club si ritrovano per la rivincita. Le storie che lo sport sa raccontare sono uniche.